Ernai llama a la juventud a "sumarse" a su "lucha" para responder a la "ofensiva de la extrema derecha y el fascismo"

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ernai ha hecho un llamamiento a "toda la juventud vasca" a "sumarse" a su "lucha" para responder a la "ofensiva de la extrema derecha y el fascismo" y ha advertido de que seguirá "trabajando por los mismos principios" porque, lo contrario sería "vender a este pueblo".

Alrededor de un centenar de jóvenes convocados por las juventudes de Sortu se han reunido a mediodía en el frontón de Deusto en Bilbao para aclarar, en rueda de prensa, que las "acciones" realizadas la semana pasada -entre ellas la retirada de la bandera española y de la UE de la Casa de Juntas de Gernika, el derribo del toro de Osborne de la localidad alavesa de Rivabellosa o el ataque a la sede del PP -- tenían como objetivo "denunciar la negación de Euskal Herria y situar la reivindicación de la independencia en el debate público".

Según ha manifestado la portavoz del colectivo juvenil Amaiur Egurola, su intención era "representar la línea entre quienes están a favor de la libertad de Euskal Herria y los fascistas que niegan Euskal Herria".

Ernai ha denunciado que se vive una "ofensiva de la extrema derecha y del fascismo en todo el mundo, tanto en los estados español y francés, y, en consecuencia, también en Euskal Herria".

En su opinión, las acciones de las últimas semanas tenían como objetivo "sacar a la luz" esta situación "extrema" pero "algunos han centrado el debate en la naturaleza de las protestas en vez de poner el foco en la gravedad de la situación".

En este sentido, ha calificado de "lamentable" la "irresponsabilidad de varios medios por haberse situado con sectores españolistas". Ernai ha lamentado que "por meros intereses partidistas, se ha puesto en marcha toda "una operación en su contra y se ha criminalizado a la juventud independentista".

También se han referido al Lehendakari, Imanol Pradales, que hablaba de "tiempos oscuros" recientemente. "Aquellos que hace unos meses hablaban de 'tiempos oscuros' están haciendo esfuerzos por mero interés electoral para legitimar a un partido reaccionario y españolista como el PP y desgastar a la izquierda independentista", ha agregado.

Tras asegurar que les están convirtiendo "en alimento para los fascistas españoles", ha indicado que "combatirán el españolismo y no dejarán el más mínimo espacio al fascismo". Por ello, han hecho un llamamiento a la juventud vasca a "sumarse" a su "lucha" porque hay que "responder a la ofensiva de la extrema derecha y del fascismo como pueblo y con un proyecto liberador".

Por último, Egurola ha asegurado que Ernai seguirá "comprometido con la juventud vasca y trabajando para que todas las personas puedan vivir con dignidad, sin caer en provocaciones ni en campañas de criminalización".

