ErNE denuncia en Inspección de Trabajo las "graves deficiencias" en la comisaría de la Policía Local de Bermeo (Bizkaia)

Pide al Ayuntamiento "una verdadera modernización basada en soluciones integrales, no en medidas cosméticas", y exige la reubicación de la comisaría

BILBAO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ErNE ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo por "por incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales" ante las "graves deficiencias" existentes en la comisaría de la Policía Local de Bermeo (Bizkaia).

En un comunicado, la central sindical ha querido desmentir que haya "una modernización" del cuerpo policial en el municipio de la que ha informado la Alcaldía, y que ha calificado de "engañosa y alejada de la realidad".

ErNE afirma que la "modernización" anunciada por el Ayuntamiento "se ha limitado a la instalación de un timbre, mientras que persisten graves carencias estructurales, funcionales y de personal que afectan a la seguridad, salud y eficacia del servicio".

Ante esta situación, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo "por incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales". El sindicato señala que, en un informe remitido al Ayuntamiento el pasado 18 de marzo, se detallan "deficiencias críticas de la actual comisaría, entre ellas: falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida; espacio insuficiente, con vestuarios mixtos y uso por turnos, afectando la privacidad; o ausencia de salas adecuadas para descanso, atención a víctimas y gestión confidencial de expedientes".

El documento también apunta a "problemas de salubridad por humedades, moho, mala ventilación y temperaturas inadecuadas; inseguridad estructural, como escaleras de caracol y deficiente salida de vehículos de emergencia en el Casco Viejo; y falta continuada de personal, con una sola patrulla para unos 18.000 habitantes, cifra que crece en verano".

REUBICACIÓN DE LA COMISARÍA

Por ello, ErNE considera que "la verdadera modernización debe basarse en soluciones integrales, no en medidas cosméticas". Por ello, ha propuesto al Consistorio la reubicación de la comisaría "como vía para garantizar un servicio seguro, funcional y adaptado a las necesidades actuales".

"Es muy triste que, en vez de avanzar hacía esa modernización, desde el Ayuntamiento, se intente engañar al ciudadano con manifestaciones falsas en medios de comunicación. Es hora de que las autoridades municipales actúen con responsabilidad y compromiso, poniendo los medios necesarios para solucionar estas carencia que afectan a la seguridad de la ciudadanía y la de los propios policías", apunta.