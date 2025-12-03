ErNE, Esan y Si.P.E convocan una concentración en la Comisaría de Ondarreta ante el incremento de agresiones a ertzainas

Archivo - Ertzainas - UNANUE-EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ErNE, Esan y Si.P.E se concentrarán este próximo viernes frente a la comisaría de Ondarreta en San Sebastián para denunciar la "escalada de agresiones" que están sufriendo los ertzainas, que "ya superan las 500 en lo que va de año", y para exigir al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco "medidas urgentes y eficaces que garanticen la integridad física y profesional" de la plantilla.

La concentración se ha organizado a petición de los ertzainas de la comisaría donostiarra ante "el incremento de la violencia contra ellos que sufren día a día en las calles". Los tres sindicatos convocantes han denunciado la "situación insostenible que viven los ertzainas día a día en las calles y las órdenes de no actuar y aguantar que se trasladan" a los agentes.

En esa línea, han insistido en que durante 2024 se ha producido "un incremento alarmante de ataques, amenazas, lesiones y situaciones de riesgo extremo", especialmente en intervenciones de seguridad ciudadana, dispositivos nocturnos y servicios en entornos conflictivos. "Una realidad que, lejos de reducirse, se ha visto agravada por la falta de respaldo institucional, la ausencia de protocolos actualizados y la carencia de medios adecuados", han añadido.

Los sindicatos convocantes han criticado que el Departamento de Seguridad "ha permanecido impasible, minimizando un problema que afecta directamente a la salud y seguridad de miles de ertzainas".

A pesar de las "reiteradas advertencias" de las organizaciones sindicales, "no se han activado planes de choque, no se han reforzado los recursos humanos y materiales, y no se han impulsado campañas públicas que frenen la creciente hostilidad contra la Ertzaintza", han subrayado.

"ATAQUE DIRECTO"

Asimismo, ErNE, Esan y Si.P.E han recordado que cada agresión a un agente es "un ataque directo al servicio público y a la seguridad de toda la ciudadanía vasca". Por ello, han reclamado una respuesta "inmediata" que incluya el refuerzo de medios y dotaciones en comisarías, protocolos específicos de prevención y actuación ante agresiones, campañas institucionales de respaldo y reconocimiento a los agentes y formación actualizada en gestión de conflictos y autoprotección.

Del mismo modo, han reclamado al Ejecutivo autonómico una política de "tolerancia cero" con las agresiones a los ertzainas y la "persecución penal firme" de los agresores, con "un endurecimiento de las penas por este tipo de actos que permita recuperar el principio de autoridad perdido en estos años".

Con esta concentración, los tres sindicatos quieren visibilizar una situación "insostenible" y exigir al Gobierno Vasco que abandone la inacción y "asuma su responsabilidad en la protección de los profesionales que garantizan la seguridad en Euskadi".

Los sindicatos hacen un llamamiento a todos los ertzainas a participar en la concentración para mostrar un "rechazo colectivo al creciente clima de violencia" y reclamar condiciones "dignas, seguras y justas".