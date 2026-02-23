Eroski impulsa 4.500 horas de formación en sostenibilidad para fortalecer a casi 400 proveedores locales

BILBAO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eroski ha reforzado durante el último ejercicio 2025 su Programa de Acompañamiento a Proveedores, alcanzando un total de 4.500 horas de formación en materias ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), impartidas gracias a la colaboración con los clústeres agroalimentarios locales y el Pacto Mundial.

En el marco de este programa, la cooperativa ha diagnosticado ya a 394 proveedores, que han recibido un informe individualizado con sus aspectos diferenciales y áreas de mejora, consolidando "así una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo de su entorno".

En un comunicado, ha señalado que el Programa de Acompañamiento constituye una de sus principales iniciativas para impulsar un modelo de colaboración "responsable" con sus proveedores, especialmente pequeños productores agroalimentarios.

A través de esta iniciativa, la cooperativa ofrece herramientas prácticas y formación especializada que permiten a las empresas "avanzar en ámbitos clave como la reducción del impacto ambiental, la eficiencia de procesos, la gestión responsable o la adaptación a nuevas exigencias normativas".

Durante 2025, además de las sesiones formativas presenciales y online, Eroski ha reforzado la difusión de conocimiento mediante newsletters trimestrales dirigidas a sus proveedores, a través de las cuales se han compartido más de 90 iniciativas de capacitación disponibles en los distintos territorios.

El incremento de las horas de formación impartidas, que alcanzan las 4.500, refleja la apuesta de la compañía cooperativista "por ir más allá del diagnóstico y avanzar hacia un acompañamiento efectivo, estructurado y continuo, facilitando que sus proveedores integren la sostenibilidad como un eje estratégico de su actividad".

"En Eroski entendemos la sostenibilidad como un trabajo conjunto a lo largo de toda la cadena de valor. En el diálogo con nuestros proveedores, especialmente con los productores locales, vemos que adaptarse a nuevas exigencias ambientales, sociales y de gobernanza supone un reto importante. Con el Programa de Acompañamiento queremos estar a su lado, ayudarles a diagnosticarse y reforzar sus capacidades para avanzar desde la mejora continua", ha indicado la responsable de Sostenibilidad de Eroski, Cristina Rodríguez.

Además, ha subrayado que las 4.500 horas de formación impartidas este año reflejan ese "compromiso real de crecer juntos hacia un modelo alimentario más sostenible".

El despliegue del Programa se articula de forma diferenciada en cada territorio, adaptando la hoja de ruta formativa a las necesidades detectadas en las empresas proveedoras.

En concreto, cuentan ya con 103 proveedores diagnosticados en el País Vasco, donde nació la iniciativa en 2022, 181 empresas del ámbito de Vegalsa-Eroskien Galicia; y 55 en Navarra y Aragón, respectivamente.

Las acciones de capacitación, las formaciones especializadas y las newsletters trimestrales se comparten con todas las empresas proveedoras locales de cada territorio, "reforzando la sostenibilidad en el conjunto de la cadena de valor".

Eroski ha añadido que la colaboración con los clústeres agroalimentarios ha permitido desarrollar contenidos especializados en ámbitos como la huella de carbono, el ecodiseño de envases, la economía circular, la gobernanza climática o la adaptación a nuevas normativas en materia de desperdicio alimentario y reporte sostenible.

Por lo tanto, según ha destacado, ha reforzado su papel como empresa tractora en iniciativas colectivas como los programas Proalis y Proalis Carbon desarrollados junto a Clusaga en Galicia, el proyecto FoodESG con el Basque Food Cluster en País Vasco o el programa de formación sobre sostenibilidad para el sector agroalimentario de Nagrifood en Navarra, orientados a facilitar capacitación y herramientas prácticas para la gestión y el reporte en sostenibilidad.

En Aragón, la cooperativa ha dado un paso adicional mediante un acuerdo con la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón para impulsar nuevas acciones de capacitación a lo largo de 2026, "consolidando así un modelo de acompañamiento continuado y alineado con las necesidades reales de la cadena de valor".