Eroski suspende su publicidad en TikTok y reafirma su rechazo "absoluto" al abuso y la explotación sexual infantil

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eroski ha manifestado su rechazo "absoluto" a toda forma de abuso, explotación o violencia sexual contra menores y cualquier otro colectivo. Ante las informaciones publicadas por Maldita.es sobre la presencia de contenidos de abuso sexual infantil en TikTok y la aparición de publicidad de distintas marcas, entre ellas Eroski, en la secuencia de visualización de esos contenidos, la compañía ha acordado suspender cautelarmente la publicación de nuevos anuncios y contenidos audiovisuales en la plataforma desde la mañana del 13 de noviembre.

En un comunicado, la cooperativa ha considerado "inadmisible" la difusión de contenidos que vulneren los derechos y la dignidad de los menores. "Su protección debe estar por encima de cualquier interés comercial. Con esta decisión, Eroski expresa su rechazo a que su publicidad aparezca vinculada a contenidos de esta naturaleza, mientras revisa las condiciones y garantías de seguridad de su actividad de comunicación digital", ha agregado.

Además, la cooperativa de distribución ha reclamado a las plataformas digitales medidas eficaces para prevenir, detectar y eliminar estos contenidos e impedir su difusión y monetización.

Por último, ha anunciado que continuará evaluando la situación y ha reiterado su compromiso con la protección de la infancia y con una comunicación comercial y corporativa "respetuosa con los derechos y la dignidad de las personas".