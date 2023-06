Los ertzainas rechazan la última oferta y reclaman "una subida lineal" para todo el cuerpo

El colectivo policial se manifiesta en vísperas de la reunión de este viernes con el Departamento de Seguridad



VITORIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de ertzainas ha rechazado la última oferta presentada por el Departamento de Seguridad al asegurar que no ofrece novedades, ya que "es una propuesta que viene de atrás y ahora se presenta como nueva", y ha mantenido la reclamación de obtener "un subida lineal para todo el colectivo" y "la equiparación salarial con el resto de las policial locales".

"La oferta es una vergüenza porque es en variables, solo se cobra si trabajas fuera de tu horario laboral. No estamos dispuestos a aceptar esa propuesta", ha manifestado contundente el secretario de organización del sindicato Sipe, Juan Carlos Sáenz.

Algo más de medio millar de ertzainas se han manifestado este jueves ante el Parlamento Vasco para reclamar "mejoras salariales y laborales", bajo una pancarta que reza 'Urkullu: Ertzaintza, Konponbidea! Solución Ya!', convocados por la unidad de acción sindical de la Ertzaintza: Erne, Esan, Euspel, Sipe, Ekos y el movimiento asindical 'Ertzainas en lucha'.

El colectivo policial ha rechazado "de pleno" la última oferta presentada por el Departamento de Seguridad, que incluye un paquete de 37 medidas de "mejoras concretas" en las condiciones laborales de la Ertzaintza con un coste estimado de unos 18 millones de euros.

Entre las propuestas del Departamento de Seguridad destacan el aumento del 10% del complemento por turno de noche, fin de semana o festivo y del 20% del importe de las horas extraordinarias trabajadas en los días de libranza.

MAYOR COMPETENCIA

"Pedimos una subida lineal para el colectivo de la Ertzaintza en referencia a una equiparación salarial con el resto de policías locales. No sabemos si son 1.100 euros o 600 euros, pero tiene que ser una subida lineal", ha manifestado Sáenz.

"No es entendible que, siendo una policía integral que tenemos las mayores competencias de Euskadi, seamos de los que menos salario tengamos. La Administración ha realizado una subida lineal en Justicia y en Osakidetza, por qué no quiere entrar en ese debate con nosotros", ha apelado el responsable sindical al Departamento.

El portavoz sindical ha ido más allá, al asegurar que "los 18 millones no son reales". "Basta de engañar a la ciudadanía con que los ertzainas cobran mucho y tienen un salario muy alto", ha manifestado, para explicar que "el 40% de ese salario se hace con las horas de libre" de cada ertzaina.

"Que deje de engañar a la ciudadanía y cumpla con el cupo para cubrir los 8.000 ertzainas que necesitamos. A la Administración le sale gratis toda la organización de la ertzaina", ha añadido.

APELAN A URKULLU

El colectivo de ertzainas ha elevado sus reclamaciones al lehendakari, Iñigo Urkullu. "El máximo responsable es el lehendakari, que hace oídos sordos a las reclamaciones del colectivo. Urkullu tiene la pelota en su tejado y es el único responsable de lo que ocurra de aquí al Tour y en el propio Tour", ha advertido.

Los ertzainas seguirán con su "programa de manifestaciones" con el objetivo de lograr sus reivindicaciones en materia de subidas salariales y mejoras laborales para tratar de obtener un nuevo convenio regulador en el cuerpo policial autonómico.

REUNIÓN

Aunque al principio de la manifestación, Sáenz había advertido que "cabía la opción" de que los ertzainas no acudieran a la reunión de la mesa de negociación de este viernes, convocada en la sede de Erandio por el Departamento de Seguridad, ante "el ninguneo y la falta de respeto de la Administración"; tras su finalización, los sindicatos han confirmado que asistirán a la misma.

Así lo ha confirmado Unai Garabieta, de la unidad sindical, al asegurar que "vamos a estar en absolutamente todos los sitios donde se vaya a decidir el futuro de la Ertzaintza". "Vamos a consensuar una postura entre todas las partes que estamos a este lado de la pancarta de cara a poner en la mesa una propuesta conjunta", ha informado.

"Cuando hay voluntad de arreglar las cosas siempre se encuentran fórmulas, pero en este caso no hay voluntad. No es una cuestión solo de subida de sueldo y de repasar las condiciones, es una cuestión de reconducir una situación que lleva enquistada desde hace 12 años. No es cuestión solo de cantidades, sino de que haya voluntad de sentarnos y de reconducir esta situación", ha añadido.

CORTE DEL TRANVÍA

La manifestación ha discurrido durante una hora en círculo por los alrededores del Parlamento Vasco, lo que ha ocasionado nuevamente el corte del servicio del tranvía, así como el tráfico rodado en la calle Prado, para, posteriormente, concentrarse en un lateral de la Cámara Vasca en el parque de La Florida.

El tranvía ha interrumpido su servicio en el tramo entre las paradas de Angulema y Sancho El Sabio durante algo más de dos horas, ya que, según ha informado Euskotren, ha recuperado la normalidad a partir de las 11.00 horas.