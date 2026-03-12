La Ertzaintza alerta de la venta de entradas falsas para la final de la Copa del Rey

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa relacionado con la venta de entradas falsas para la final de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, tras una denuncia puesta por un aficionado.

En un comunicado, la Policía Autónoma ha alertado a la ciudadanía ante la posible compra de entradas para la final de la Copa del Rey que se celebrará el día 18 de abril en Sevilla, debido a que se ha constatado la existencia de entradas falsas.

En este caso, en la denuncia se relataba que, mediante un anuncio en una web de compraventa, se ofrecían unas entradas para dicha final a cambio de una cantidad de dinero. El denunciante procedió a transferir dicha cuantía y le enviaron unas entradas falsas que no disponían del código QR correspondiente que deben tener. Al reclamar este detalle al vendedor, no obtuvo más respuesta y, por ello, la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.

La Ertzaintza recomienda la adquisición de entradas únicamente por las vías oficiales para evitar este tipo de estafas y que, ante la duda, contacte con la Real Sociedad o la Real Federación Española de Fútbol.