La Ertzaintza detiene a un camionero en una gasolinera de Vitoria-Gasteiz por estafa y falsedad documental

VITORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de 44 años ha sido detenido en una gasolinera de Vitoria-Gasteiz después de intentar pagar el combustible repostado con una tarjeta perteneciente a otro vehículo y alterar los dígitos de la matrícula del camión que conducía. El detenido está acusado de los delitos de estafa y falsedad documental.

Los hechos se produjeron este pasado lunes, minutos antes de las ocho y media de la tarde, en una estación de servicio de las afueras del casco urbano de la capital alavesa.

El empleado del establecimiento solicitó la presencia de la Ertzaintza, ya que un camionero había repostado gasoil en un surtidor de autopago por un importe de 1.500 euros utilizando una tarjeta no autorizada en esa gasolinera, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Los agentes desplazados al lugar de los hechos localizaron el camión en las inmediaciones de la gasolinera, cuando su conductor pretendía abandonar el establecimiento.

El identificado, un hombre de 44 años, mostró la tarjeta de crédito con la que minutos antes había repostado 1.500 euros de gasoil. Se trataba de una tarjeta con el logo de otra gasolinera y asociada a otro vehículo.

Esta persona, además, había modificado los dígitos de la matrícula del camión. Ante estos hechos, el implicado fue detenido por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El detenido permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial.