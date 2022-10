Ertzaintza intensifica desde este lunes la inspección de las condiciones técnicas de los vehículos en vías secundarias

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza intensificará desde este lunes, día 10, y hasta el domingo 16 la inspección de las condiciones técnicas de los vehículos en vías secundarias.

El objetivo de esta campaña, realizada en colaboración con las policías locales, es comprobar que se cumplen las exigencias reglamentariamente establecidas para circular por carreteras de uso público, según ha informado el Gobierno Vasco.

De este modo, se incidirá, principalmente, en la inspección técnica de vehículos, los dispositivos de alumbrado y en el estado de los neumáticos.

Según la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Sonia Díaz de Corcuera, es "fundamental llevar al día el mantenimiento del vehículo, para evitar posibles accidentes o averías y ese es, precisamente, el objetivo de estos controles: prevenir y contribuir a hacer de las carreteras un lugar seguro".

La Ertzaintza ha recordado que "no tener la ITV al día constituye una infracción grave, que conlleva una sanción de 200 euros. En cuanto al alumbrado, si se detectan anomalías, se informará a la persona conductora para que las subsane. Si estas se producen en pleno trayecto, no se impedirá la marcha, siempre que esto no suponga un riesgo, ya que actualmente no es obligatorio llevar un juego de lámparas de repuesto.

Asimismo, los neumáticos deben presentar una profundidad en las ranuras de rodamiento de 1,6 mm como mínimo. Además, deben conservar siempre las inscripciones reglamentarias, no pueden presentar ampollas, deformaciones, roturas, grietas, ni cables al descubierto.