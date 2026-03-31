Agreden con un arma blanca a un hombre en Bilbao que tuvo que ser operado

Vehículo de la Ertzaintza - GOBIERNO VASCO

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer la agresión por arma blanca sufrida por un hombre este pasado lunes por la noche en Bilbao. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital de Cruces, donde fue intervenida quirúrgicamente por las graves lesiones sufridas, aunque se encuentra estable.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.30 horas cuando varios recursos que realizaban labores de protección ciudadana fueron requeridos para que fueran a un portal del barrio de San Francisco, ya que una persona había sido agredida con un arma blanca.

Los ertzainas comprobaron que un hombre había sido agredido y presentaba varias heridas y cortes en diversas partes de su cuerpo.

La víctima, un varón de 34 años, fue atendido por los servicios sanitarios desplazados al lugar y, posteriormente, evacuado a Cruces por la gravedad de las lesiones.

Por ello, se ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido y proceder a la detención del autor de la agresión.