La Ertzaintza investiga unas pintadas contra un ertzaina aparecidas en un campo de fútbol de Amurrio (Álava)

BILBAO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza investiga el origen de unas pintadas aparecidas en el campo de fútbol Basarte, en Amurrio (Álava) contra un ertzaina que entrena en su tiempo libre a un equipo en ese mismo campo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, que ha condenado los hechos.

Seguridad ha trasladado en un comunicado su "solidalidad y cercanía" con el agente señalado en las pintadas y ha defendido que "este tipo de hechos no tienen cabida en nuestra sociedad".

"Son hechos intolerables e inaceptables, que recuerdan a tiempos pasados, y que atentan gravemente contra la convivencia", ha indicado el Gobierno vasco, para incidir en que "una sociedad democrática no debe permitir este tipo de hechos y debemos mostrar como sociedad nuestro más firme rechazo".