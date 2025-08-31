Ertzaintza y policías locales refuerzan los controles para vigilar las distracciones durante la conducción

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, intensificará el control para evitar distracciones en la conducción desde este lunes, día 1, y hasta el próximo viernes en la red viaria vasca.

Según ha recordado el Departamento vasco de Seguridad, la distracción en la conducción fue una de las principales causas en el 29,54% de los accidentes de tráfico registrados en 2024, por encima, incluso, de la velocidad inadecuada o del consumo de alcohol.

Una de las distracciones más comunes tiene que ver con el uso del teléfono móvil. Llevarlo en la mano mientras se conduce, independientemente de que se esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos; incluso cuando el vehículo esté detenido en un semáforo o un atasco, ya que se considera que está circulando.

Del mismo modo, manipular el teléfono móvil en circulación, si el dispositivo está en un soporte o similar, es decir, aunque no se toque con la mano, supondrá la retirada de tres puntos. También está prohibido conducir con auriculares conectados a reproductores de sonido, con detectores de radar o manipulando equipos receptores de Internet, TV, vídeo o DVD. Estas infracciones conllevan multas de 200 euros y la pérdida de tres puntos del permiso o licencia de conducir.

Desde el Gobierno Vasco se recomienda poner el móvil en "modo coche" o "modo avión" y utilizarlo sólo con el vehículo estacionado. Asimismo, es aconsejable manejar la radio o la música directamente desde el volante y programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, nunca durante el viaje.

Los tipos de accidentes más frecuentes por distracciones son la salida de la vía, las colisiones frontales, el choque con el vehículo precedente o el atropello. Para evitar todo eso se refuerzan estas campañas que se integran, a su vez, en el calendario de 32 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, que se vienen desarrollando durante todo el año.