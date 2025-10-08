Ertzaintza realiza una muestra de objetos recuperados en diversas investigaciones por robos y hurtos en Eibar

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha realizado una muestra de objetos recuperados en diversas investigaciones por robos y hurtos ocurridos en la localidad guipuzcoana de Eibar. La muestra tendrá lugar en la sala polivalente de Errebal, gracias a la colaboración de la Ertzaintza con el Ayuntamiento de Eibar este miércoles, jueves y viernes, entre las cuatro y las ocho de la tarde, con el objetivo que la ciudadanía "pueda identificar y recuperar efectos de su propiedad".

Durante estas jornadas, la ciudadanía podrá acudir a Errebal para examinar "la amplia variedad de efectos recuperados". Entre los mismos se encuentran herramientas, equipos electrónicos, piezas de bicicleta, patinetes y otros enseres de uso común.

Para recuperar un objeto en cuestión será necesario presentar la denuncia previa interpuesta en su momento, así como acreditar debidamente la propiedad del mismo mediante facturas de compra, fotografías o cualquier otra documentación que sirva como prueba. Agentes de la Ertzain-etxea de Eibar estarán presentes para asistir en el proceso y guiar los trámites administrativos y legales necesarios.

La mayoría de los objetos proceden de delitos contra el patrimonio ocurridos en Eibar en los últimos 12 meses y han tenido lugar, sobre todo, en los barrios de Errekatxu, Ego-gain y Bittor Sarasketa de la localidad guipuzcoana.