Esan condena el ataque a la placa dedicada a Rosa Zarra y dice que ese acto vandálico "no respresenta a la Ertzaintza"

SAN SEBASTIÁN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Esan ha condenado con "absoluta rotundidad" el ataque vandálico perpetrado contra la placa dedicada a Rosa Zarra en San Sebastián y ha subrayado que ese acto "es inadmisible, y no representa en absoluto a la Ertzaintza ni a quienes la defendemos con honestidad".

La placa que la familia de la víctima de acción policial Rosa Zarra puso en su memoria en el barrio de Amara de San Sebastián ha aparecido vandalizada, según ha informado Sare Antifaxista.

En un comunicado, Esan ha incidido en que la crítica del sindicato de la Ertzaintza "siempre ha estado dirigida" a la Comisión de valoración dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, por su decisión de considerar a Rosa Zarra como "víctima de la acción policial" y por la colocación de una placa en la capital guipuzcoana en pasado sábado "sin que exista respaldo judicial que lo avale".

Finalmente, ha remarcado que seguirá "defendiendo con firmeza la verdad, la justicia y la dignidad" de la Ertzaintza, pero también "el respeto, la convivencia y la libertad frente a cualquier forma de violencia o fanatismo".