La Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz rinde homenaje a los talleres de su alumnado

VITORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz rinde homenaje a "su esencia", los talleres realizados por su alumnado en una exposición que, bajo el título de '250 milímetros', "hace un guiño al fin de su 250 aniversario invitando a su alumnado a participar en obras colectivas hechas en los talleres y que cumplen con la premisa de respetar la medida máxima de 250 milímetros, 250 gramos o 250 segundos".

El resultado de este ejercicio grupal se inaugurará este jueves, a las 19.00 horas, y podrá disfrutarse en los espacios expositivos de la escuela hasta el próximo 30 de enero.

El título de la exposición consigue un doble objetivo, ya que, por un lado, hace referencia a los 250 años de historia, trayectoria y aprendizaje que la institución y, por otro, establece un límite dimensional para las obras de arte que forman parte de la muestra.

En esta muestra son los propios talleres quienes, a partir de una temática y unas premisas comunes, presentan las obras de sus componentes. Se trata de ejercicios individuales que, a su vez, se integran en una composición colectiva más amplia, reflejo del trabajo compartido y de la riqueza creativa que caracteriza a la Escuela. El resultado es una serie de piezas colectivas en las que queda clara la diversidad de los grupos y que "pone en valor la esencia de esta escuela: su alumnado".

Se trata de un reconocimiento especial a los grupos de aprendizaje que se crean en cada taller, un trabajo que ha estado dirigido por las y los docentes Piko Zulueta, Koldo Mendaza, Juan Arrosagaray, Ricardo Corcuera, Ane Gegundez, Eva Gadea, Nuria Pérez-Cárcamo, Mila Bretón y Alazne Payueta.

Madera, dibujo, fotografía, proyectos de pintura, acuarela, retrato, creatividad infantil, arte joven, paisaje, pastel, cine digital, vídeo y dibujo anatómico se mezclan en las paredes de los pasillos de la planta baja en torno a un mensaje de "agradecimiento" que quiere mandar el claustro a todo el alumnado.

Esta exposición podrá visitarse a partir de este jueves y hasta el próximo 29 de enero de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

250 ANIVERSARIO

A lo largo del curso 2024-2025, la Escuela de Artes y Oficios ha venido realizando diversas actividades encaminadas a celebrar los 250 años de existencia. Son dos siglos y medio de entrega y dedicación a la formación artística de aquellos vitorianos y alaveses que acuden a sus clases con la motivación de adquirir técnicas y conocimientos de las muy diversas disciplinas plásticas que se imparten.

Como cierre de este año de celebraciones, se rinde homenaje a la comunidad educativa que ha hecho posible, y sigue haciendo, que la escuela continúe viva.

Compartiendo espacio con esta exposición continúa activa la exposición '250 años dibujando', que propone conocer la evolución del dibujo en la escuela guiados por una línea temporal y por medio de cuatro elementos claves: láminas utilizadas para realizar copias, molduras de escayola con el mismo fin, fotos de archivo y reproducciones de dibujantes del nivel de Díaz de Olano, Salvador Azpiazu, Pérez de Arenaza o Ángel Miguel Remírez de Ganuza.

A lo largo de la exposición, el dibujo se perfila como la base de toda disciplina artística, ya que proporciona los fundamentos para observar, representar y comprender el mundo.

Asimismo, cuando arrancó el curso actual, la escuela pidió a su alumnado que donara un lápiz, "un objeto tan humilde como necesario en el arte", ya que "el lapicero ha acompañado a todo el alumnado en toda bata o todo estuche". "Este no es un mero objeto, es una herramienta, una extensión de nuestro ser que culmina con un gesto, una línea", ha valorado.

Estos lápices donados tienen un lugar muy importante en la exposición que se inaugura este jueves, ya que forman parte de una pieza colectiva que se ha ideado a partir de las tres sedes que ha tenido la Escuela a lo largo de estos 250 años: Palacio Escoriaza-Esquivel, el Campillo y Conde Peñaflorida.