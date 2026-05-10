La Escuela municipal de música y danza Luis Aramburu de Vitoria-Gasteiz abre el lunes el período de preinscripción

Escuela municipal de música y danza Luis Aramburu - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela municipal de música y danza Luis Aramburu de Vitoria-Gasteiz abre este lunes el período de preinscripción para el curso 2026-2027, que permanecerá abierto hasta el 24 del mismo mes, para ser el primer curso en el que este proceso se realizará conjuntamente con la Academia de Folklore debido a la integración que se ha realizado este curso 2025-2026.

El Ayuntamiento ha destacado que la novedad para el próximo curso es que se ofrece la especialidad de Órgano, gracias a la donación realizada por Floren Unzueta, y también se suma a la oferta Música con nuevas tecnologías.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la web de la Escuela Luis Aramburu y el día 5 de junio se realizará el sorteo para determinar el orden de elección de materia y horario. Así, el 15 de junio se establecerán los listados definitivos para la adjudicación de plazas en los días 18 y 26 de junio.

Podrán acceder a las materias las personas nacidas en 2018 o en años anteriores, con la excepción de las clases de Iniciación que se dirigen a los y las nacidas entre 2019 y 2022.

Para el curso próximo se estima que en torno a 1.800 personas conformarán el alumnado de la escuela Luis Aramburu. Las clases comenzarán el día 7 de septiembre y se ubicarán en los tres centros en los que la escuela desarrolla su labor.

El alumnado de Nivel 1, de 4 a 8 años, recibirá las clases en el edificio del Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela. En la sede de Musikaetxea se impartirán las especialidades de música y danza tradicional: Albooka, Gaita-dulzaina, pandero, percusión tradicional, trikitixa, txalaparta, txistu y euskal dantza. Por último, el resto de las materias se impartirán en la sede habitual de la escuela en la calle Correría, número 108.

Como materias complementarias se ofrecen Lenguaje musical, Armonía moderna, Música con nuevas tecnologías y agrupaciones instrumentales, corales y de danza.