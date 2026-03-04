La Escuela de Música y Danza de San Sebastián celebra el Día de la Mujer con una muestra de danza contemporánea

La Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián celebra el Día Internacional de la Mujer - ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

SAN SEBASTIÁN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Música y Danza de San Sebastián celebrará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una muestra de danza contemporánea nacida de la autoría del alumnado y un encuentro directo con el público.

La cita tendrá lugar en el Centro Juvenil Kontadores a las siete de la tarde bajo el título 'Mujeres Creadoras'. La sesión pondrá el foco en el papel de las alumnas de Danza Contemporánea "como motor de pensamiento y creación propia", según han explicado desde la escuela.

Además, al situar la autoría del alumnado en el centro, "se celebra la capacidad transformadora de las nuevas generaciones de creadoras, utilizando la danza contemporánea como una herramienta de comunicación poderosa para conectar con los valores de igualdad del Día Internacional de la Mujer".

Por otro lado, "una de las novedades más destacadas es la importancia que se le otorga al coloquio abierto tras la exhibición". Este espacio de encuentro busca "eliminar las barreras entre el escenario y la grada, dando la misma relevancia a la palabra que al movimiento". El público tendrá la oportunidad de conversar con las artistas sobre los procesos de exploración seguidos.