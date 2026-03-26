La estabilización de la ladera de la residencia Errezabal en Elgoibar (Gipuzkoa) comenzará en abril

Archivo - Futura residencia Errezabal en Elgoibar - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa iniciará el próximo mes de abril una nueva fase de las obras de la futura residencia pública Errezabal de Elgoibar, centrada en la estabilización de la ladera. Esta actuación, con una duración estimada de tres meses, responde a la necesidad de reforzar la seguridad del terreno y asegurar la viabilidad del proyecto antes de retomar la edificación del equipamiento.

Según ha recordado la institución foral, las obras comenzaron el pasado 15 de julio con trabajos de preparación de la parcela. Durante esta fase, los sistemas de control han permitido identificar afecciones en el comportamiento del terreno, como la reactivación de una fisura en el vial superior y la existencia de condiciones geotécnicas más complejas de lo previsto, incluyendo suelos de menor cohesión y la aparición de agua.

Ante esta situación, el Consejo de Gobierno Foral ha aprobado la suspensión temporal del contrato de obras, que será efectiva a partir del próximo 1 de abril. Esta suspensión se plantea como "una medida necesaria y ordenada" para abordar, en primer lugar, la estabilización de la ladera y normalizar la situación del terreno antes de continuar con la construcción.

Durante este periodo, y de forma paralela a los trabajos de estabilización, la empresa concesionaria deberá redactar la modificación del proyecto de ejecución que incorpore las soluciones técnicas derivadas de los estudios actualizados.

De este modo, se evita la ejecución simultánea de actuaciones incompatibles y se garantiza un desarrollo "seguro y técnicamente adecuado" del proyecto. Una vez finalizados los trabajos de estabilización, previstos para el verano, la concesionaria dispondrá hasta el 30 de septiembre para presentar el proyecto modificado.

FINALIZACIÓN EN 2028

Tras su validación y aprobación, se dará paso a la nueva fase de ejecución del proyecto. Este reajuste del proceso implicará una adaptación de los plazos globales de la obra, cuya finalización se reprogramará hasta 2028.

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Elgoibar mantienen una dinámica de información y seguimiento continuo con las vecinos del entorno de la futura residencia pública Errezabal. Así, realiza encuentros periódicos que permiten trasladar la evolución del proyecto, compartir las decisiones adoptadas en cada fase y atender las inquietudes de la ciudadanía.

La futura residencia Errezabal se construirá en la parcela del antiguo colegio El Pilar y contará con 169 plazas públicas, de las cuales 129 serán residenciales y 40 corresponderán al centro de día.

El centro se organizará en unidades convivenciales más pequeñas y especializadas, incluyendo plazas para personas mayores, una unidad psicogeriátrica y otra destinada a personas con trastorno mental severo. Además, dispondrá de espacios comunes, zonas verdes y estará integrado en el entorno urbano de Elgoibar.