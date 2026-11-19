El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante el Desayuno Informativo de Fórum Europa, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que este es "un momento crucial para Euskadi" y ha pedido el voto a su partido el 29N para que tenga la suficiente fuerza para "plantar cara" al PP y a Vox si logran acceder al Gobierno. También ha defendido "la solvencia" de los jeltzales para negociar cuestiones como el reconocimiento nacional, un nuevo Estatuto, el desarrollo del autogobierno o un nuevo Cupo, en caso de que Pedro Sánchez vuelva a gobernar.

Esteban, en un desayuno de 'Nueva Economía Fórum' celebrado en Madrid, ha comenzado su intervención, con un repaso de esta última legislatura, que ha definido de "complicada y desagradable en muchos momentos", y considera que el Ejecutivo de Sánchez "perdió el control de su agenda en muchísimos momentos".

También ha asegurado que es "un momento crucial para Euskadi" y ha reclamado el voto para el PNV y la suficiente fuerza para "plantar cara" a PP y Vox en el caso de que consigan Gobierno tras las elecciones generales.

En caso de que Pedro Sánchez consiga reeditar el Gobierno, Aitor Esteban ha dicho que "siempre tiene que haber alguien solvente", en referencia a los jeltzales, para volver a negociar cuestiones como el reconocimiento nacional, un nuevo Estatuto, el desarrollo del autogobierno o un nuevo Cupo.

Ha insistido en su rechazo a participar en una ecuación en la que esté Vox, aunque ha precisado que, en caso de acuerdo con el PSOE, el PNV tampoco "tiene muchas ganas de repetir en los mismos términos la experiencia de esta legislatura".

REIVINDICA LA FUERZA DEL PNV

Esteban, que ha destacado que el 29N "no acaba nada sino que empieza todo, esté quien esté en la Moncloa", ha reconocido que una parte del electorado del PNV se "desenchufó" tras la crisis de la Covid, aunque se ha mostrado "optimista" de cara a las próximas elecciones y espera que puedan mantener el grupo parlamentario en la próxima legislatura.

Tras defender los logros del Grupo Vasco en el Congreso durante la legislatura, ha puesto como ejemplo Talgo. "Si no es por el PNV, Talgo no existiría y hubiera desaparecido", ha asegurado.

El líder jeltzale ha insistido en la importancia de contar con "un Grupo Vasco, una voz independiente y autónoma, que no trabaje para nadie más que para los intereses de Euskadi, sin perjudicar a nadie". En este sentido, Esteban ha dicho que su partido es "un seguro para Euskadi", por su trayectoria "de defensa de los intereses vascos" y por su "capacidad de diálogo y acuerdo".

Según ha reiterado, el PNV es "una póliza que cuenta con dos cláusulas, la defensa del autogobierno y el principio democrático como línea roja, y cinco coberturas: tu vida, tu trabajo, tu tranquilidad, tu bienestar y tu derecho a decidir desde la cercanía".

Además, ha calificado la situación política del Estado de "preocupante" y "tensionada", por la forma de hacer política de los principales partidos y por las consecuencias que esa "ruptura" está generando también en la sociedad.

Frente a ello, ha reivindicado la cultura del acuerdo que, a su juicio, representa el PNV y ha subrayado el papel del Grupo Vasco a la hora de "moderar" las políticas del Gobierno estatal.

"En un momento de polarización absoluta, es necesario un Grupo como el nuestro que no cae en el insulto, para poner sobre la mesa los asuntos que le preocupan a nuestra sociedad; un grupo que trabaje para Euskadi, sin poner alfombras rojas ni azules, sino que priorice la agenda vasca".

En cuanto a las recientes palabras del candidato del cabeza de lista por Bizkaia de EH Bildu, Oskar Matute, sobre ETA, Aitor Esteban le ha reprochado que se refiriera a la banda terrorista como un "estorbo", y cree que la formación soberanista nunca usará la palabra "condena" para referirse a la organización terrorista.

SOBRE EL 'CARA A CARA' DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

El presidente del PNV también se ha pronunciado sobre el debate que mantendrán este jueves el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha criticado el formato del 'cara a cara' y reclamando un debate "más amplio".

"Esto no es un sistema presidencialista, se elige a la gente que te va a representar durante los próximos cuatro años. Y de esta manera parece que lo único importante, y no hay nada más, es si va a estar este señor o este otro", ha añadido.

En cualquier caso, Aitor Esteban ha dicho que espera un "debate bronco" porque lo ha estado viviendo estos años "de manera muy directa" y le sorprendería "mucho" que fuera un 'cara a cara' de "guante blanco" dadas sus "pésimas relaciones" personales.

No obstante, ha eludido pronosticar si este debate puede tener influencia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque sí que cree que la próxima semana "va a ser decisiva".

LA AMNISTÍA

Por otra parte, ha eludido comentar las recientes palabras del expresidente catalán Carles Puigdemont en las que asegura que le resultó "bastante fácil" conseguir la amnistía, aunque sí que ha querido defender que esta norma era "indefectible" para "normalizar la política" en Cataluña.

"Ni idea de si fue más fácil o más difícil, pero el camino para normalizar la situación era una Ley de Amnistía, y luego pues cada uno tiene su estilo de negociar y su estilo de hablar", ha proclamado Aitor Esteban en un desayuno de 'Nueva Economía Fórum' reaccionando a la entrevista de Puigdemont en 'El Mundo', en la que también dice que Junts se ha aprovechado "de la ambición de Sánchez para derrotar a España".

En cualquier caso, ha reivindicado la ley que aprobó el Gobierno de Sánchez porque, según ha dicho, esto no iba "únicamente" de los altos cargos de la Generalitat, esgrimiento que "había centenares de personas a los que luego les afectó" esta amnistía.

Por ello, ha insistido en que la Ley de Amnistía hubiera acabado "entrando" antes o después, ya hubiera sido con un Gobierno socialista o con uno del PP.