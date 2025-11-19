Esteban desmiente "absolutamente" que PNV diera nombres a Cerdán y asegura que no tiene "ni idea" de quién es Cachón

Archivo - El presidente del PNV, Aitor Esteban llega a una reunión, en el Parlamento vasco, a 22 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha desmentido "absolutamente" cualquier implicación de su partido en el 'caso Cerdán' y también que reclamaran nombramientos de tres altos cargos en Medio Ambiente (Javier Cachón), en Adif o SEPI, a cambio de su apoyo a la moción de censura de censura celebrada en 2018 en la que fue investido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, como aparece en el informe de la OCU. De hecho, ha asegurado que no tiene "ni idea" de quién es Cachón.

Además, cree que, si la investigación acaba "salpicando" al PSOE, todo "saltaría por los aires", y el presidente Pedro Sánchez se vería obligado a convocar elecciones. De no ser así, también considera que Sánchez debe decidir dónde establece "la línea roja" para la continuidad de la legislatura con "una mayoría negativa en el Parlamento, que se repite una y otra vez".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Esteban, que participó en las negociaciones de la moción de censura, ha señalado que su formación "desde luego no hizo eso", condicionar su apoyo a nombramientos. "El PNV no tiene conexión, ni está implicado en esta trama Cerdán Ábalos, y también puedo decir que aquellos días de la moción de censura, desde luego nada que fue parte de las conversaciones y la negociación tiene que ver con esto. Así que lo desmiento absolutamente", ha insistido.

Además, ha recordado que lo que aparece en un supuesto WhatsApp de Santos Cerdán es que el PNV dice que Javier Cachón "es un buen técnico" de Medio Ambiente. "Yo no conozco al señor Cachón, ni idea, y mire usted que luego he tenido que negociar y hablar de muchos temas relacionados con Euskadi en el MITECO, y absolutamente ni idea de quién es este señor", ha indicado.

Por ello, ha indicado que no tiene "la menor idea" de por qué Cerdán envía estos mensajes, "si querría mezclar un poquito de todo y convencer a alguien de algo, o alguien que le interpretó.., no lo sé, pero desde luego el PNV, como organización, en las conversaciones con respecto a la moción de censura, no tiene nada que ver, absolutamente nada" con lo que se ha dicho.

"Yo, que estaba en las conversaciones, pero es que además luego he tenido que tratar con el Ministerio de Medio Ambiente infinidad de temas, lo lógico sería que, si esto era así, que en algunos momentos pudiera haberle llamado a este señor o haber hablado con él y, oiga, yo desconocía su existencia absolutamente. O sea, que no le veo ningún sentido a esto. Yo le puedo asegurar que el PNV no tiene nada que ver nada con este tema", ha señalado.

En cuanto a que los jeltzales plantearan supuestamente, según el informe de la UCO, un nombre en Adif y otro en SEPI, ha recordado que "no aparece ningún nombre". "Desde luego, yo ni en SEPI, que no sean altos cargos del Gobierno, ni en Adif he conocido o conozco a nadie. Lo puedo decir con absoluta rotundidad y el PNV no ha estado solicitando ese asunto. Y absoluta transparencia porque en este asunto nosotros no estamos implicados", ha manifestado.

El líder jeltzale ha destacado que la política que su partido "va a seguir en este asunto y siempre en cualquier desarrollo de la política, es transparencia y claridad". "Yo le estoy diciendo las cosas como son y con rotundidad", ha subrayado.

También ha apuntado que la UCO, luego, "no saca ninguna otra conclusión" de que todo lo que relata llegara a tener "ninguna consecuencia". "Yo voy más allá, lo que digo es que el PNV no le dio nombres a Cerdán", ha reiterado.

LÍNEA ROJA

Preguntado sobre dónde pone la línea roja el PNV a la hora de seguir apoyando al Gobierno con las informaciones que están apareciendo, Aitor Esteban ha respondido que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el que tiene decidir "cuál es su línea roja".

"Yo creo que, primero, hay que ver, de toda esta investigación, si el asunto salpica o no como organización al Partido Socialista. Yo creo que eso ya sí que haría saltar todo por los aires y que el mismo presidente, sin necesidad de que hubiera ningún movimiento por parte de ningún partido, ya se vería obligado a dar el paso de convocatoria electoral. Pero, más allá de todo eso, lo que hay que preguntarse es, si existiendo como existe, una mayoría negativa en el Parlamento, que se repite una y otra vez, hasta cuándo es posible sostener la legislatura", ha planteado.

EL PP

A su juicio, esto es lo que hay que aclarar "y hay que ver, evidentemente, cómo evoluciona todo esto". "Desde luego, lo que no sirven son las descalificaciones burdas a unos y a otros. Por ejemplo, el PP, que en cuanto ha visto estas citas de un WhatsApp, acuse al PNV de no sé qué tipo de corrupción. Hace falta tener morro para hacer esto", ha censurado.

Tras apuntar que es algo que los populares hacen "una y otra vez, sin ningún tipo de prueba, acusando a los demás", ha dicho que ayer acusaban al PNV "el mismo día que detienen al presidente de la Diputación de Almería, que forma parte de sus filas". "Yo creo que aquí la gente lo que tiene que hacer es mirar al ombligo y, desde luego, hablar de lo que a cada uno también le corresponde", ha añadido.

Esteban, que ha insistido en que no tiene "ni idea de quién es ese señor Cachón, ni ninguna otra persona que pudiera tener contactos en la SEPI o en Adif, ha dicho que la relación del PNV con el PP "no es buena". "Todos los puentes no se puede decir que se hayan derribado. Evidentemente, el contacto y los teléfonos siempre hay con unas personas más que con otras", ha admitido.

No obstante, ha precisado que el PP "está en una especie de cruzada sin sentido, en la que sin tener pruebas, sin venir a cuento, aprovecha cualquier ocasión para arremeter contra el PNV". "Entonces, en esas circunstancias, le tengo que reconocer que las relaciones no son precisamente excelentes", ha apostillado.

Según ha señalado, nadie le ha sondeado para presentar una posible moción de censura. "El sistema constitucional establecido ha sufrido un bloqueo que yo creo que nadie hubiera podido sospechar y se crea la figura de la moción de censura constructiva, esto es que sea necesaria una mayoría absoluta para derribar a un gobierno y que haya que proponer a un candidato a presidente para que haya una estabilidad en el sistema político", ha subrayado.

En este caso, ha recordado que "hay un elefante en el garaje y ese es Vox y la existencia de Vox" que "impide llegar, en cualquier caso, sea con unos partidos o con otros, a una mayoría absoluta a través de una moción de censura".

Cuestionado por si cabría alguna posibilidad en este sentido con una abstención de Vox, ha replicado que con "una abstención de Vox no sale nada" porque es precisa una mayoría absoluta. "Yo creo que todo va a ir decantándose con el tiempo, porque las costuras, yo no puedo negarle, que cada vez se estiran más con esta situación. Y, sobre todo, por esa existencia de esa mayoría negativa una semana tras otra en el Parlamento, con lo que la legislatura se puede estirar hasta donde se pueda estirar", ha concluido.