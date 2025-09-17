Esteban dice que el acuerdo sobre la gestión del paro es "fruto de la insistencia, habilidad política y la negociación"

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que el traspaso de la gestión de las prestaciones por desempleo a Euskadi, que "siempre" se les había negado, es "el fruto de la insistencia, la habilidad política y la negociación". "Como hace el PNV: Facta, non verba (hechos, no palabras). Jarrai dezagun lanean! (¡Sigamos trabajando!)", ha indicado.

A través de la redes sociales, el líder jeltzale ha destacado que se trata de un acuerdo de "gran valor político". "Ampliamos nuestro autogobierno con una herramienta más al servicio del bienestar de vascas y vascos para una atención mejor y más cercana", ha celebrado.