Esteban dice que la condena al fiscal general era "impensable" y cree "sorprendente" que quede "indemne un defraudador"

El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban, a su llegada a la celebración en Barakaldo del Congreso del Partido Demócrata Europeo. - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era "impensable" hasta hace poco y también cree "sorprendente" que pueda quedar "indemne un defaudador confeso", Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En todo caso, ha señalado que el Gobierno no tendrá "otro remedio" que acatar la sentencia, y ha eludido "meterse mucho" en esta "'tour de force' (demostración de fuerza) que llevan en los tribunales PSOE y PP".

El líder jeltzale se ha referido, de esta forma, al fallo del Tribunal Supremo que condena a García Ortiz al pago de 7.200 euros de multa y dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, por el que deberá pagar a González Amador 10.000 euros de indemnización.

Esteban, acompañado del secretario general del Partido Demócrata Europeo, Sandro Gozi, ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), que este viernes acoge el Congreso del PDE, con el lema 'All We Need is Democracy' (Todo lo que necesitamos es democracia).

El presidente del PNV ha insistido en que están "perplejos" ante el fallo del Tribunal Supremo después de ver el desarrollo del juicio "y las testificaciones que se habían hecho por parte de unos y de otros".

En todo caso, ha recordado que solo se conoce el fallo y no el contenido de la sentencia, algo que "se ha hecho una especie de costumbre", pero "hace bastante difícil opinar en detalle" sobre la decisión del TS.

"IMPENSABLE"

En todo caso, ha admitido que se está "en una situación impensable hace muy poco tiempo, y la verdad llama la atención de que el que parece que sale bien e indemne de todo esto es un defraudador confeso".

No obstante, ha dicho que, "más allá de todo eso" habrá que leer la sentencia cuando se haga pública, y el Gobierno no tendrá "otro remedio" que acatarla.

"La situación en sí nos sorprendió mucho en su momento, y el fallo, tal como se iban desarrollando las cosas, también, pero no tenemos nada más que decir", ha indicado, para eludir "meterse mucho" en esta "'tour de force' (demostración de fuerza) que llevan en los tribunales PSOE y PP".