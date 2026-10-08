Esteban dice que el segundo decreto de Vivienda es "una barbaridad" y puede llevar al "colapso absoluto" de la oferta

El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante la celebración del 'Alderdi Eguna', a 27 de septiembre de 2026, en Foronda, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha afirmado que el segundo decreto de Vivienda que se quiere aprobar en la Diputación Permanente es "una barbaridad" y puede llevar "al colapso absoluto" de la oferta. Asimismo, tras calificar de "terrible" lo ocurrido con Maricarmen Abascal, fallecida días después de ser desahuciada, ha reprochado al Gobierno central su "incapacidad" durante años para dar respuesta al problema de vivienda.

En una entrevista a EiTB, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a las medidas adoptadas en materia de vivienda por el Gobierno central tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años de edad, que falleció este pasado miércoles en el hospital.

En relación al caso de Maricarmen, Esteban ha indicado que llevar la situación a ese punto "fue terrible" y todo el mundo quedó "impactado". En este sentido, ha mostrado en nombre de su partido sus condolencias a los allegados de Maricarmen.

El dirigente jeltzale ha manifestado, al respecto, que alguna medida hay que tomar porque se están produciendo una serie de desahucios y se evidencia que "la legislación fallaba algo". "Algunos ya advertimos algunas cosas", ha asegurado.

Aitor Esteban ha indicado que, "sin ninguna duda", hay que tener en cuenta a las personas vulnerables y ha precisdo que eso es algo que el PNV "lo ha hecho siempre, tanto en la política de vivienda como también en todas las políticas sociales que se hacen en este país".

"Me parece que en eso hemos sido abanderados y hemos ido precursores comparado con cosas que se han hecho en el Estado y en otras comunidades autónomas, desde luego", ha apuntado.

Ante los decretos de Vivienda del Gobierno central, Esteban ha reiterado que no es es "ortodoxo" llevar esos decretos a la Diputación Permanente, aunque ha recordado que se han aprobado en este órgano decretos leyes y es "legal".

El líder jetzale ha añadido que no se había dado el caso de que "en vísperas se deniegue el decreto en el Pleno e inmediatamente se lleve a la Diputación Permanente con cortes ya disueltas". "Es legal, pero no es estético ciertamente", ha remarcado.

Aitor Esteban ha señalado que lo que tiene que hacer su partido es ser "coherente" con su voto anterior en el Congreso de los Diputados, donde votaron a favor el primero decreto y en contra del segundo que, a su juicio, "es una barbaridad".

"Es una barbaridad pretender que en los alquileres no tengan los contratos un punto final y además, para recuperar la casa, hay que pagar un año por parte del propietario al inquilino. Eso es lo que va a llevar es a un colapso", ha agregado.

OEFERTA DE VIVIENDA

A su juicio, ya se está estrechando la oferta de vivienda y la puesta en marcha de esas medidas del segundo decreto "llevaría a un colapso absoluto de la oferta". "Por lo tanto es un no rotundo", ha agregado.

En relación al primer decreto, ha reiterado que es "un parche" ante una situación en la que se viene de una legislación que ha "traído también estas consecuencias". "Ya advertimos de que dejaba muchos huecos sin regular y que otros lo hacían de manera inadecuada, ahora esto es un parche", ha dicho.

Aitor Esteban ha señalado que siempre han defendido que al tema de los fondos buitres "había que ponerle un coto" y han planteado "un retoque" para que quedara "todavía más claro en lo que va a llegar a la Diputación Permanente".

Además, ha asegurado que hay que proteger a los "vulnerables, alas situaciones de vulnerabilidad real". "En eso estamos, siempre hemos estado", ha agregado.

PEQUEÑOS PROPIETARIOS

Asimismo, cree que hay que defender también a los pequeños propietarios porque son "la mayoría del parque de vivienda que va a salir a alquiler". "Y lo que no podemos es espantarlos, ahuyentarlos porque consideren que no tienen garantías jurídicas suficientes", ha añadido.

Esteban ha indicado que se han esforzado en ese decreto y en que se dieran "algunos pasos importantes en este sentido". También ha incidido en que los que "ahora claman al cielo" han "provocado" la situación con unas legislaciones que "han venido a esto".

Por ello, hay que poner "un parche momentáneo" porque "luego habrá que pararse a reflexionar y hacer una legislación más amplia", como, según ha apuntado, han hecho junto con el PSE-EE en el Parlamento Vasco, "para agilizar la construcción de vivienda".

A su juicio, la vivienda ha estado "en la mente de todo el mundo" pero "quien tenía responsabilidad política en el Gobierno del estado ha tenido años para ver que las políticas que, en principio había impulsado, no estaban funcionando, y haberlas corregido".

"Al final lo que habido es una incapacidad para dar una respuesta en ese momento y ahora, de repente, ha estallado todo. Yo creo que estas cosas las tenemos que ver en perspectiva y la perspectiva va más allá de una campaña electoral, o debería", ha manifestado.

OTEGI Y AGIRRE

Por otra parte, Esteban ha reflexionado sobre las palabras del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que este miércoles dijo, en el acto del 90 aniversario del primer Gobierno vasco, que el Lehendakari José Antonio Aguirre habría votado a favor de los decretos de Vivienda, en alusión al PNV, que solo apoya el primero.

Al respecto, ha reprochado a Otegi que no solo se quiera apropiar "del personaje" de Agirre, sino que "incluso interpreta lo que diría Agirre", algo que le parece "bastante excesivo".

"Yo entiendo que hay algunos que no tengan una herencia como la nuestra y que quieran apropiarse de ella, pero Agirre era del PNV, por encima de todo, y además representaba unos valores que algunos en este país olvidaron durante muchos años", ha concluido.