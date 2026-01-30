Esteban lamenta que EH Bildu se aprovechara de la "inocencia" de Martínez para causar "alarma" con las vacunas

Archivo - Aitor Esteban - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que el consejero de Salud, Alberto Martínez, pudo pecar de "inocencia" al pensar que el hecho de informar a la oposición sobre el error cometido por Osakidetza en el caso de las vacunas caducadas evitaría causar una "alarma" innecesaria en torno a este asunto, dado que EH Bildu ha empleado esa información para hacer "lo contrario" y "generar alarma".

Esteban, en una entrevista en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, ha lamentado la forma en la que la coalición soberanista ha actuado en torno a este caso, y ha destacado que Martínez ha reconocido los errores cometidos y ha aportado explicaciones.

El máximo responsable del PNV ha considerado que el consejero de Salud pudo pecar de "inocencia" cuando decidió comunicar lo que había ocurrido con las vacunas en primer lugar a los partidos políticos.

Esteban ha señalado que la "mayor preocupación" del consejero era "no crear alarma", dado que la administración de estas vacunas, pese a que estaban caducadas, no implicaba "daño" alguno para las personas afectadas.

El presidente del PNV ha explicado que Martínez, "pensando que todos entenderían eso" y que actuarían en consecuencia para no generar "alarma", decidió informar sobre este asunto a los partidos políticos en primer lugar.

No obstante, ha lamentado que EH Bildu hiciera "lo contrario", es decir, que optara por "generar alarma" en torno a este asunto. De esa forma, ha considerado que aunque pudo pecar de "inocencia" por su corta "trayectoria" como político, el consejero "ha reconocido lo que se ha hecho mal" y ha dado "todas las explicaciones".