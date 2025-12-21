Esteban (PNV) augura elecciones generales para 2026: "Esto no aguanta año y medio"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, interviene durante la IX Asamblea General del PNV, a 13 de diciembre de 2025, en Vitoria, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha augurado que habrá elecciones generales para 2026. "Esto no aguanta año y medio", ha afirmado con convicción. Además, ha advertido que Sánchez "no puede esconder la cabeza como un avestruz" ni ponerse "detrás del burladero" de Vox, y cree que ya "está explorando la demoscopia" para ver "cuándo convocar" los comicios.

En una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que es a Pedro Sánchez a quien hay que preguntar cuál es "su línea roja" en el sentido de "sostener de forma normalizada, democráticamente un gobierno". Además, ha recordado que "ya no tiene una mayoría en el Parlamento" pero "parece que le da igual" y que quiere "tirar para adelante", pese a que haya "problemas judiciales", a lo que ha ocurrido "internamente dentro del Partido Socialista" o con los "temas de machismo, etcétera".

"Esto es un ruido tremendo, semana a semana. Cada vez sale una cosa más. Afectan términos democráticos a todo el mundo. Entonces, tampoco se puede mirar hacia otro lado", ha considerado.

Además, ha recordado la comparecencia de Sánchez para hacer balance de fin de año en la que parecía que "aquí no pasa nada", y ha avisado que no se puede "estar en esta situación un año y medio, con la única razón de ser de impedir que llegue la ultraderecha". "A mí es el primero que no me hace ninguna gracia. En esa situación, mucha furia va a ir dirigida contra la organización que presido. Pero yo creo que aquí hay que también medir la situación, la realidad como es", ha manifestado.

El líder del PNV ha preguntado "si año y medio en esta situación va a mejorar la opinión pública y la va a indisponer para que vote a la derecha y a la ultraderecha". "Yo creo que, con esta situación y este goteo, igual resulta que nos encontramos dentro de un año y medio con una situación peor", ha apuntado.

"DETRÁS DEL BURLADERO DE VOX"

Aunque considera que ahora mismo una moción de censura, en la que hace falta Vox, "está descartada", ha apuntado que el presidente del Gobierno "no puede escudarse en eso y ponerse detrás del burladero" del partido de Santiago Abascal. "Tiene que ver también la realidad, lo que está pasando alrededor. Y luego, todos los partidos políticos en estos momentos estamos en tensión, pero ya desde que pasó el tema de Cerdán --su presunta implicación en el 'caso Koldo'-- al principio de verano, porque verdaderamente no sabes cuándo puede haber una convocatoria electoral", ha subrayado.

Aitor Esteban se ha mostrado convencido de que, pese a que Pedro Sánchez ha asegurado que concluirá la legislatura, "él está explorando la demoscopia" para ver "cuándo convocar" los comicios.

"Y ocurre que todos los partidos políticos nos miramos y decimos: 'aquí ni un error, no vamos a desdibujarnos ideológicamente' porque al principio de la legislatura puedes tragar unas cosas y otras, pero ahora aquí nadie. ¿Cómo armas mayorías así? Es imposible", ha señalado.

Esteban ha dicho que hizo una visita a Sánchez hace aproximadamente un mes y hablaron "un poco de todo", entre otras cosas, de los compromisos que había adquirido el presidente del Gobierno con los jeltzales. En esa cita, el presidente del Gobierno insistió en que quería llegar al final de su mandato. "Pero es que están pasando cosas", ha advertido el líder jeltzale, para añadir que "no puede ser esconder la cabeza como un avestruz y no pasa nada". "Estoy seguro que en su cabeza tiene que estar pensando en elecciones porque esto año y medio no aguanta", ha remarcado.

"EL FANGO"

Preguntado por si cree que existe 'fango' y 'lawfare', ha considerado que la Justicia, sobre todo desde el procés, "se ha metido en campos e intentar arreglar cosas que no le correspondían", y también ha indicado que "hay algunos temas que para el Estado son sagrados, el Estado profundo, que si cree que está peligro, se moviliza".

Dicho esto, ha recordado que hay dos ex secretarios de Organización del PSOE acusados de corrupción, en alusión a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y ahora "unas acusaciones de machismo tremendas, que salen del propio PSOE", y que "son muy graves" y, luego, "sale SEPI", y los presuntos casos "alrededor de la familia del propio presidente, que habrá más o menos, pero es mucho ruido".

"Haya más o menos fango, lo que no se puede olvidar es que hay mucho ruido, y eso, en la situación actual, sin una mayoría, y sin ni siquiera unos presupuestos aprobados en esta legislatura, es muy difícil de sostener", ha resaltado.

En su opinión, los dos grandes partidos del Estado, PP y PSOE, además, "están alimentando" a Vox "por sus propios intereses", Alberto Núñez Feijóo "porque cree que se le escapan votos" y le imita, pero la estrategia "no le está funcionando". "Y el presidente del gobierno está alimentando el que haya esa fuerza de la ultraderecha, porque al final es o 'conmigo o contra mí'", ha manifestado.