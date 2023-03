Esteban (PNV) cree que la moción de censura ha supuesto "el lanzamiento de la campaña electoral"

Dice que el Gobierno ha cumplido el 75% de los acuerdos de PGE con PNV y el 50% de los de investidura, y queda pendiente el modelo de Estado



BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que la moción de censura ha supuesto "el lanzamiento de la campaña electoral", y una "andanada" de Vox al PP que ha hecho "a la izquierda verse más fuerte y más unida". Además, ha destacado que el Gobierno ha cumplido, "con vaivenes", el 75% de los acuerdos presupuestarios con el PNV y el 50% de los de investidura, y queda pendiente de abordar el modelo de Estado.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que, después de la moción de censura de Vox, lo que queda "es el lanzamiento de la campaña electoral", con "la puesta en escena por parte del presidente Pedro Sánchez y de la vicepresidenta Yolanda Díaz, haciendo una especie de posición conjunta". Además, considera que el hemiciclo acogió en ese debate la presentación del proyecto político de Díaz. "Lo que queda es un Vox tocado porque no le salió bien la jugada y un PP que esquivó como pudo la tarada que iba en su contra", ha manifestado.

El dirigente jeltzale ha subrayado que "ha sido una andanada en contra por parte de Vox y que ha dado un tiempo de sensaciones a la izquierda para verse más fuerte y más unida".

Aitor Esteban ha considerado que "el sistema no puede quedar absolutamente lesionado" por la moción de censura de Vox, defendida por Ramón Tamames, pese a que "no contribuye al prestigio de las instituciones, sino a todo lo contrario".

"Desde el momento en que el que las propias fuerzas políticas lo que hacen es, más que estar en las instituciones para discutir profundamente de problemas, con muchas diferencias que pueda haber, usar las instituciones para provecho propio, que es lo que claramente buscaba Vox con esta maniobra, la gente lo percibe y nota que algo funciona mal", ha asegurado.

Tras avisar de que este tipo de situaciones "no se dan puntualmente", sino que se producen "ya en demasiados casos, incluso en las propuestas e iniciativas que se realizan por parte de algunos partidos políticos", ha dicho que "eso no es bueno". No obstante, ha indicado que no se puede decir que hay "un antes y un después" de la moción de censura.

"Las instituciones siguen ahí, son firmes y son sólidas. Pero, desde luego, ese tipo de actitudes no contribuyen a esa solidez y retratan lo que son algunos y lo que tienen detrás", ha apuntado.

Preguntado por si cree que va a haber un cambio de ciclo en el Estado, con la pérdida de poder de la izquierda a favor de la derecha, Aitor Esteban cree que "es muy precipitado poder afirmar algo así".

"Yo creo que las próximas elecciones algunos van a intentar convertirlas en elecciones a Cortes, a pesar de que sean para algunas comunidades autónomas y sobre todo para ayuntamientos, en el caso de Euskadi a diputaciones forales. Ahí podremos ver alguna tendencia, pero creo que matizado todo, porque en mayo cada institución, cada momento y cada candidato va a contar mucho, y el elector cada vez distingue más a la hora de seleccionar su voto", ha manifestado.

Por tanto, cree que sería "un error interpretarlas como unas elecciones generales", pero puede marcar alguna tendencia. "Desde luego, para partidos como el nuestro, para Euskadi, para Cataluña, que tienen sus propias elecciones, en nuestro caso municipales y forales importantes, que acabemos hablando, como me temo, en todos los medios a nivel del Estado de la Comunidad de Madrid, de Ayuso sí o Ayuso no, y de qué va a pasar con Feijóo y Sánchez, no va a ser positivo democráticamente hablando", ha remarcado.

A su juicio, "es como si el foco estuviera centrado únicamente en Madrid en lo político, quizá por la inestabilidad y los numeritos como los del otro día". "Hay una tendencia a que todo quede contaminado", ha manifestado.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

En lo que se refiere al Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que los acuerdos "hay que cumplirlos", que es "lo que da solidaridad y fuerza para que se pueda luego continuar". En este sentido, ha señalado que su partido ha notado "vaivenes" y ha tenido que estar "muchas veces muy encima insistiendo para que determinados asuntos se fueran cumpliendo a trancas y barrancas".

En todo caso, ha aclarado que esto no ocurre solo con el PSOE, sino que también pasa con el PP. "Cuando están en el poder se olvidan de que tienen unos determinados compromisos", ha indicado.

También ha recordado "la difícil coexistencia interna" dentro del Ejecutivo entre el PSOE y Unidas Podemos, "que se está agudizando", así como "una difícil consecución de mayorías, que ha hecho que el Gobierno, de repente, estuviera un tanto desbocado, buscando acuerdos imposibles".

Sin embargo, ha afirmado que, en lo que se refiere a los acuerdos presupuestarios con el PNV, hay un 75% ya cumplidos, y confía en que este porcentaje aumente antes de concluir la legislatura. Sobre los pactos del inicio de legislatura, ha explicado que ha habido un 50% de cumplimiento.

Esteban ha destacado que a lo que "no se ha atrevido el Gobierno y va a ser una asignatura pendiente, esté quien esté", como es abordar "la propia estructura del Estado y la problemática respecto a Cataluña y Euskadi".