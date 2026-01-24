Esteban (PNV) cree que tendrían "lógica" unas elecciones generales con andaluzas y que sería "terrible" prolongarlo más

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que tendría "lógica" celebrar unas elecciones generales con las andaluzas, que previsiblemente serán en junio, y considera que las tensiones serían "terribles" si se prolongara más la legislatura. "Sería muy irregular", ha advertido.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Esteban ha destacado "el contraste" que existe entre el clima político en Euskadi y el de Madrid. En este sentido, ha recordado que en la Comunidad Autónoma Vasca "hay una estabilidad", la coalición de Gobierno PNV-PSE "va bien" y en las instituciones forales y municipales "se amplían los acuerdos con otros grupos parlamentarios". "Uno ve cómo está Madrid y contrasta terriblemente", ha asegurado.

Preguntado sobre si tiene dudas de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda llegar a ser presidente del Gobierno, ha dicho que lo desconoce. "En estos momentos, las encuestas le dan ganador, pero también lo fue en la anterior y no pudo lograr la investidura porque había un elefante en el garaje, que es Vox, y creo que es lo que distorsiona toda esta legislatura", ha añadido.

Sobre si estarían los jeltzales dispuestos a apoyar a Feijóo en caso de que no fuera necesaria la formación de Santiago Abascal, ha explicado que el PNV habla con todos los partidos democráticos y "no hay problema".

En todo caso, ha precisado que "no podría ser si siguen en esta actitud" de "criticar al PNV por absolutamente todo, diciendo que no hay que completar el Estatuto de Gernika, con proposiciones no de ley en el Senado", intentando que no recuperen su "patrimonio histórico" y que no tengan "presencia en el Parlamento Europeo, etcétera".

A su juicio, hay "una serie de ataques gratuitos que pueden ser, o fruto del cabreo o de una estrategia premeditada". "Si es eso lo que va a plantear siempre el PP respecto a su relación con el PNV, comprenderá que ahí no hay mimbres para hacer nada", ha manifestado.

LEGISLATURA

Aitor Esteban ha señalado que "sería muy irregular acabar la legislatura" y no es una "situación cómoda para nadie" mantenerse así. "Para empezar, hay algunos partidos políticos que facilitaron la investidura y no han querido dar un único presupuesto, aunque fuera, al nuevo Gobierno", ha apuntado.

Además, ha explicado que, al principio, había al menos "una mayoría irregular, si se quiere", pero "muchos partidos han ido a la suya, sin ver cuál podía ser lo que fuera de común". "Nos encontramos ya con que hay un Podemos y hay un Junts que son 'no, no, no'. Por lo tanto, ya no se puede decir que hay una mayoría", ha asegurado.

Ante ello, ha dicho que el Gobierno ha gobernado "en base a decretos ley únicamente" que son "ómnibus" en los que se incluye "todo", y los demás partidos pueden estar de acuerdo con algunas cosas, pero con otras no. "Te obligan a hacer una política muy incómoda", ha apostillado.

En este contexto, ha destacado que una moción de censura "no puede funcionar", por lo que la legislatura se prolongará hasta lo que quiera el presidente del Gobierno y cuando "demoscópicamente crea que le conviene".

"Pero, sinceramente, arrastrar esta situación año y medio, yo creo que no es bueno, ni para el país, ni para los partidos políticos, ni para la ciudadanía. Esa es mi visión, ¿lo cual quiere decir que tiene que convocar mañana por la mañana? Pues no, él tendrá que calcularlo", ha añadido.

A su juicio, la fecha de elecciones "solo está en la cabeza" de Pedro Sánchez y no cree que lo comparta con nadie más, ni siquiera con gente de su partido. "Yo tengo mis cábalas hechas, pero que pueden estar perfectamente equivocadas", ha explicado.

TOUR DE FRANCIA

Esteban cree que, con los sucesivos procesos electorales autonómicos, esto se ha convertido "en el Tour de Francia" en etapas: primero Extremadura, luego Aragón, luego pasa por Castilla y León, y después por Andalucía.

Para el presidente del EBB, la fecha de los comicios andaluces es "muy importante" porque "no es una comunidad autónoma más, pero tampoco a nivel del Estado". "Son muchos los escaños que se juegan ahí. Son comunidades autónomas que luego tienen un peso muy importante, en Madrid también por el número de diputados y diputadas que tiene", ha indicado.

Además, ha recordado que, con estas elecciones "se va la número dos" del Ejecutivo, María Jesús Montero, que es "el brazo que arma un poquito el funcionamiento del día a día del Gobierno". Por ello, ha dicho que "quizá" las generales podrían celebrarse con las autonómicas andaluzas "o no, o sigue adelante".

"Yo pienso que tendría una cierta lógica. Y alargar esto más allá del verano, yo creo que las tensiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado van a ser terribles, más allá del ambiente político", ha manifestado.

También considera que el presidente del Gobierno "estará haciendo el cálculo" mirando al PP y a Vox. "La política que están llevando tanto Sánchez como Feijóo es de potenciar los extremos, que sea todo un poquito como la ruleta, a rojo o a negro, intentando excitar", ha dicho.

Aitor Esteban ha indicado que eso "no es nada agradable" para un partido como el PNV "que intenta hacer política de diálogo y centrada". En cuanto a Vox, cree que el PSOE "minimiza los problemas que socialmente puede suponer, políticamente y en términos democráticos también", ya que "electoralmente le viene bien porque se disminuye la fuerza del PP".

"A partir de ahí, puede haber otro tipo de combinaciones que anulan al PP. Esto, en realidad, en términos políticos, a medio y largo plazo, es un drama, poco responsable, pero es así", ha remarcado.

SITUACIÓN INTERNACIONAL

En cuanto al actual contexto internacional, el líder del PNV ha dicho que "ahora va a ser la hora de Europa, que tiene que despertar". "Igual lo que no se había conseguido hasta ahora, lo va a conseguir Trump", ha señalado.

Es precisamente en esa UE donde Aitor Esteban espera que Euskadi "tenga un protagonismo directamente como tal" en ese "nuevo mundo" que se está constituyendo.

Preguntado por si en esta situación se 'apagará la pulsión independentista catalana y vasca', Esteban ha cuestionado si se "apagará la española". En su opinión, "hay que leer los tiempos tal y como vienen, y los estados por sí solos no van a poder responder" a los nuevos retos.

"Ya ni se puede hacer política exterior desde un estado, ni se puede hacer política económica, ni se pueden tomar determinadas decisiones estratégicas que te vayan a salvar de la presión del este, porque te viene no solo Rusia, sino China, y toda la presión del sur, que está excitada por el Sahel, y lo que está pasando ahora en el Mediterráneo que está excitada por Rusia", ha indicado.

Esteban ha advertido de que en estos momentos "la adversidad también está el Occidente", porque está EEUU como "adversario" de Europa y no se sabe "cómo va a evolucionar". "Habrá que generar nuevas estructuras, y esas nuevas estructuras no pueden suprimir ni la forma de ser ni la personalidad española, ni tampoco la vasca ni la catalana, y habrá que buscar esa nueva estructura", ha añadido.

A su juicio, Europa es desde hace mucho tiempo "política interna" y afirmado que va a ir "bastante" a Bruselas. "Hay que estar presente, y no sólo los actores políticos, los económicos, los sociales. Estamos asistiendo al comienzo de otro mundo. No sabemos exactamente cómo va a acabar siendo, pero hay que estar muy presente", ha destacado. Para el líder jeltzale, este es "un reto terrible" para los vascos, pero "también España se lo debería" plantear.