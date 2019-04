Esteban cree "vengonzosa" la "zapatiesta" de los debates electorales

Actualizado 19/04/2019 17:14:36 CET

Afirma que los jeltzales "tienen derecho" a participar y advierte que se usará a Euskadi "para hablar de 'cuponazos' y se sacará el comodín de ETA"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso y cabeza de lista del PNV a la Cámara Baja por Vizcaya, Aitor Esteban, cree que "es vergonzosa" la "zapatiesta" que han montado los líderes de "los grandes partidos españoles" con los debates electorales televisivos, y ha asegurado que los jeltzales "tienen derecho" a participar para defender a Euskadi porque tiene representación parlamentaria. Además, cree que en estos debates "denostará" al País vasco, se utilizará como "arma arrojadiza" para hablar de 'cuponazos', "de cesiones, y algunos sacarán el comodín" de ETA.

En un acto celebrado en la localidad vizcaína de Balmaseda, Esteban ha asegurado que no comparten esta forma de hacer política a la que están recurriendo las formaciones estatales y ha aludido directamente a la polémica surgida en torno a los debates en televisión. "Tendría que estar hablándose de política, debatiendo con normalidad y tranquilidad todos. Y nos encontramos en este enredo entre los grandes partidos políticos españoles", ha apuntado.

En cuanto al hecho de que algunos reclamen que se establezcan los debates por Ley, el dirigente jeltzale ha preguntado: "¿De verdad, hay que hacer por Ley estas cosas en una campaña electoral?". Además, ha insistido en que en estos debates participen todos los partidos con representación parlamentaria, y ha recordado que ésta no es "una campaña presidencialista y no se está eligiendo a un presidente".

"Aquí se está eligiendo un Parlamento en el que, luego, las fuerzas políticas ahí representadas tendrán más o menos influencia en ese Gobierno. No se está eligiendo un presidente, se está eligiendo a quien pueda llevar tu voz para que, luego, tenga una influencia en ese Parlamento y en ese Ejecutivo, y que tus intereses, como ciudadano, estén allí representados", ha apuntado.

REPRESENTANDO A EUSKADI

Por ello, ha reprochado que no se les invite a estos debates y ha considerado que el PNV tenía que estar, "por derecho, como fuerza representativa de Euskadi", y con presencia en el Congreso y en el Senado.

"Al final, entre ellos, hablarán de Cataluña, pero solo los que están en una parte de las posiciones, no habrá presencia de quienes tengan una visión contraria. Y de Euskadi igual no hablarán, pero, de lo que hemos visto hasta ahora, lo que tengo claro es que van a utilizar Euskadi, en todo caso, como arma arrojadiza y para hablar de 'cuponazos', de cesiones, e igual algunos sacan el comodín de ETA, para denostarla, y no para hablar sobre los problemas, sobre las preocupaciones o sobre los intereses de la ciudadanía vasca", ha añadido.

Por ello, ha recordado que "aquí lo que se juegan" los vascos es "quién va a tener influencia en el próximo Gobierno e Madrid, quién va a hacer presentes los intereses, las cuestiones, las visiones desde Euskadi en el Gobierno y el Parlamento de Madrid". "Eso nos jugamos, estar o no estar presentes como país, como pueblo y como ciudadanía, con unos intereses concretos", ha concluido.

"LOS MISMOS DERECHOS"

En declaraciones posteriores a los periodistas, la presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha insistido en que éstos no son unos comicios presidencialistas, y ha destacado que el sistema español "regla elegir diputados y senadores, no presidente del Gobierno".

"Por lo tanto, si los partidos españoles quieren modificar el sistema, que se atrevan, que lo propongan y, si tiene mayoría suficiente, que lo hagan. Pero, mientras tanto, tenemos que tener todos los partidos el mismo derecho", ha asegurado.

Atutxa ha explicado que, por ello, los jeltzales seguirán "exigiéndolo" porque éste es el octavo día de campaña y se han dado cuenta de que, si el PNV no está en esos debates, "no se habla de Euskadi, no hay agenda vasca, y se utiliza a Euskadi solo como arma arrojadiza". "Somos, como PNV, el único garante de que esa voz de Euskadi se lleve, de verdad, a esos debates", ha apuntado.

Sobre la actitud mantenida por Pedro Sánchez en este tema, la presidenta del BBB ha afirmado que se trata de una "discusión también peligrosa para ellos", pero que ha precisado que no se merecen los ciudadanos "que el debate sea un debate dentro de la campaña", ni siquiera que se esté pensando "en si hay que legislarlo o no".

"Si somos un país democrático, y en Euskadi llevamos ventaja de mayor actitud democrática y mayor responsabilidad política, no deberíamos estar discutiendo sobre los debates, sino proponiendo hacerlos con los mismos derechos para todos los partidos que se presentan, incluidos los vascos", ha concluido.