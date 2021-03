Esteban (PNV) espera que se cierre la transferencia del IMV este semestre

Asegura que intentará que se haga justicia en el 'caso Zabalza' y cree que el Gobierno "puede desclasificar material" para esclarecerlo

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, espera que se cierre entre las Administraciones vasca y central la transferencia del Ingreso Mínimo Vital en este semestre, y ha recordado que se tenía que haber traspasado en octubre de 2020.

Esteban cree que "es una buena noticia" que, en "un plazo relativamente breve", se pueda culminar un paquete de transferencias. "Creo que ya era hora", ha añadido en declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press.

A su juicio, existe en el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, voluntad para desarrollar los traspasos y confía en que "siga en esta línea". No obstante, ha apuntado que la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) tenía que haberse materializado en octubre del pasado año y todavía "está esperando". "Esperemos cerrarla en este semestre", ha añadido.

También se ha referido a la gestión económica de la Seguridad Social para apuntar que esta transferencia no es una reivindicación de su partido, sino que está establecida en el Estatuto de Gernika. "Si está ahí, quiere decir algo", ha añadido.

Además, ha recordado que la concreción de esta transferencia es algo que "el Gobierno español, del color que sea, se ha negado hasta ahora a explorar". En todo caso, ha apuntado que se trata de una materia que está en la última fase del cronograma de transferencias que se acordó, pero "es un asunto que hay que abordar".

Aitor Esteban ha precisado que "una parte pequeña" de ella es el IMV, "que en realidad cuelga, según lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados, de la competencia de Seguridad Social". "Pero, en absoluto, se puede circunscribir a eso la gestión del régimen económico de la Seguridad Social", ha indicado.

También ha asegurado que le alegra que se vaya a transferir Tráfico a Navarra porque ha recordado que es un compromiso que él negoció. "Confiemos que en esta sea una competencia completa y no anden con racaneos o medidas transferencias", ha manifestado.

CASO ZABALZA

Aitor Esteban ha asegurado que intentará que se haga justicia en el caso de Mikel Zabalza, que falleció supuestamente en el donostiarra cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrundo en 1985, tras ser detenido y torturado, y ha recordado que el PNV ha presentado una interpelación al Gobierno, que vendrá seguida de una moción.

"Me parece terrible que, saliendo esas evidencias (unas grabaciones que demostrarían las torturas), el Gobierno mire para otro lado. Se está reclamando, por parte del PP y de la derecha, en general, que se esclarezcan los atentados de ETA, que me parece absolutamente correcto, pero creo que también que los abusos policiales y la actividad parapolicial que hubo --me acuerdo del Bar Aldana y de García Goena--, deben investigarse", ha manifestado.

A su juicio, el Gobierno debería actuar en el 'caso Zabalza' porque "puede desclasificar material que estará secreto y que podría arrojar luz a este y a otros casos". "Creo que, como le gusta decir a Sánchez, una democracia plena debería actuar de esa manera", ha indicado.

Sobre la posible desclasificación de la Ley de Secretos Oficiales, ha dicho que no sabe si es la ministra de Defensa, Margarita Robles, "precisamente la que más se resiste". "En otros temas me he enfadado con ella, pero la única que me ha mostrado cierta voluntad de poder ir avanzando ha sido ella. De otros ámbitos no he recibido ninguna esperanza de que la cosa se pueda mover", ha aseverado.