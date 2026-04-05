Esteban responde a Ayuso que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña"

Archivo - El presidente del EBB, Aitor Esteban, en una foto de archivo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha calificado de cateto solicitar el traslado temporal a Euskadi del 'Guernica' de Picasso, que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

En redes sociales, el líder jeltzale se ha referido a la reacción de Ayuso a sus palabras, en las que Esteban aseguraba que es posible ese traslado y que "solo era cuestión de voluntad política".

A juicio de Ayuso, esas "pretensiones nacionalistas" son "ciegas, absurdas y catetas" y cree que se trata de "un burdo negocio político".

Tras esas críticas, Esteban ha respondido a Ayuso que la memoria histórica no es compatible "con la catetada" de que la principal reivindicación nacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid sea "tomarse una caña en una terraza".

El Gobierno vasco trasladó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. Esta misma semana se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja "rotundamente" ese traslado.