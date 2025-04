Esteban y Sánchez abordaron en una reunión el martes el gasto en seguridad, la capacidad eléctrica y los pactos PSOE-PNV

El PNV pedirá explicaciones al Gobierno central por la compra de armas a Israel porque "no suena muy bien"

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

En un entrevista a Herri Irratia Radio Popular, recogida por Europa Press Maribel Vaquero ha dado a conocer este encuentro y ha adelantado que su grupo en el Congreso pedirá explicaciones al Gobierno central por la compra de armas a Israel porque "no suena muy bien".

Vaquero ha revelado que el martes, tanto el nuevo presidente del EBB, Aitor Esteban como ella, se reunieron en el Palacio de la Moncloa en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Se trata del primer encuentro entre ambos mandatarios desde que Aitor Esteban fue elegido como nuevo presidente del EBB el pasado 30 de marzo en San Sebastián.

Según ha apuntado Maribel Vaquero, en el encuentro se abordaron, entre otros asuntos, el gasto en seguridad, el aumento de la capacidad eléctrica de la industria demandada por el Grupo Vasco o el cumplimiento de los acuerdos firmados entre PSOE y PNV.

La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha apuntado que su formación pedirá explicaciones al Gobierno central por la compra de armamento a una compañía israelí.

"La verdad es que no suena muy bien después de los compromisos que se habían asumido. Pediremos explicaciones y veremos en qué consiste", ha dicho.

AUMENTO DE GASTO EN SEGURIDAD

En relación al debate sobre el aumento del gasto en seguridad, Vaquero ha expuesto que la decisión se adoptó a nivel europeo con el apoyo del Partido de los Socialistas Europeos, el Partido Popular Europeo y el grupo parlamentario de centro Renew Europe del que PNV forma parte.

"Estados Unidos en estos momentos no es un aliado para Europa y la Unión tiene que ser más segura para poder defenderse. El Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido también ese reto. Ya veremos la letra pequeña y de dónde va a salir ese dinero", ha afirmado.

Maribel Vaquero ha indicado que también "se está hablando de partidas no gastadas y de los Fondos Next". Al respecto ha señalado que tienen que ver si esas partidas "afectan o no a Euskadi, a las empresas vascas, a la ciudadanía vasca, o si verdaderamente son partidas que podrían reorientarse a este gasto".