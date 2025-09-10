Esteban, sorprendido por la fianza al fiscal general cuando "tampoco hay indicios evidentes de una culpabilidad directa"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, interviene durante un acto político del PNV, en el Malecón de Zarautz, a 29 de agosto de 2025, en Zarautz, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

Dice que, desde el procés, hay un sector judicial que interpreta que "está para defender de determinada manera al Estado"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que le sorprende la fianza al fiscal general del Estado, cuando "tampoco hay unos indicios muy claros evidentes de que haya una culpabilidad directa".

En una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, el líder de la formación jeltzale se ha referido, de esta manera, a la decisión de abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclamándole una fianza de 150.000 euros.

Esteban ha asegurado que está siguiendo "con cierta sorpresa" como están evolucionando algunos casos judiciales y, en relación al del fiscal general, ha señalado que ahora todo está "embarullado" y nadie se acuerda de "cómo comenzó esto, cuál es el origen y quién ha cometido el delito".

El dirigente del PNV ha añadido que también le sorprende la fianza que se ha fijado cuando "tampoco hay unos indicios muy claros evidentes de que haya una culpabilidad directa del fiscal" y eso es algo que "habrá que probarlo después".

Esteban ha manifestado que, "alrededor" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "muchas veces hay tinta de calamar" y supone que será "habilidad de Miguel Ángel Rodríguez". En concreto, ha recordado el caso de las mascarillas del hermano de Ayuso que fue "el final de Casado". "Casado hizo un movimiento y eso es lo que inició que, al final, dejara de ser líder del PP. Y ahora también este otro asunto y de nuevo tinta de calamar", ha agregado.

El presidente del EBB del PNV cree que -también en otros casos que están encima de la mesa- la ciudadanía pierde "verdaderamente la perspectiva de qué es todo, cómo ha comenzado y qué es lo que ha pasado y qué es lo que está haciendo cada actor".

"DETERMINADA MISIÓN"

En relación a si considera que algunos jueces están haciendo política, ha manifestado que "ideología tiene todo el mundo, y también los jueces y las juezas". "Cuando llevas creyendo que tienes una determinada misión, puede haberlo, claro que lo habido".

A su juicio, lo ha habido "siempre", pero ha precisado que "normalmente los grandes partidos del Estado nunca lo han sentido" pero "otros más pequeños sí que ha habido desde luego casos. "Y a mí me parece que con todo el tema del procés se dio vía libre a que desde la judicatura se arreglara lo que desde la política no se quiso arreglar a través de diálogo", ha manifestado.

Aitor Esteban ha asegurado que se dió "una luz verde" y, a partir de ahí, ha habido una "cierta interpretación en un sector judicial de que ellos también están allí para defender de determinada manera, -de la manera que ellos piensan que es la correcta- al Estado.