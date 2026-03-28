Esteban ve una "noticia excelente" que Euskadi tenga "capacidad de gestión" en aeropuertos, algo que parecía "imposible"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en un acto político en Mungia. - DAVID DE HARO/EUROPA PRESS

BILBAO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha calificado de "noticia excelente" que, tras los acuerdos cerrados este viernes en la Comisión Bilateral de Coooperación, Euskadi tendrá "capacidad de gestión" en aeropuertos, algo que parecía "imposible".

Esteban ha realizado esas manifestaciones en Mungia, donde ha particiado en el EGI Eguna (Día de las Juventudes del PNV) y se ha referido a la comisión bilateral presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en la que se acordó la transferencia a Euskadi de siete materias.

En su intervención, ha defendido que el PNV es "clave en la construcción del país y representa la centralidad política". "Esto no es un eslogan, no es palabrería; es algo que se comprueba en el día a día. Ayer mismo, con el acuerdo alcanzado en Madrid por nuestro Gobierno", ha señalado.

Según ha asegurado, es un "acuerdo amplio, centrado en lo que importa" y ha destacado que no solo aumenta las capacidades políticas de Euskadi "dando pasos en la consecución del Estatuto de Gernika con siete nuevas competencias", sino que los acuerdos incluyen medidas industriales y de seguridad, "algunas de las principales preocupaciones de la ciudadanía en este contexto de dificultades".

"Mientras algunos hacen ruido, bloquean o dicen 'no' a todo, nosotros llegamos a acuerdos. Avanzamos. Estamos en la política útil, esto es hacer país", ha agregado.

En concreto, ha subrayado que "se ha logrado lo que parecía imposible" y es que Euskadi "tendrá capacidad de gestión" en los aeropuertos y eso es "una noticia excelente". Según ha destacado, el acuerdo logrado suma siete competencias al autogobierno y ello "tiene una importancia política grande, pero también una aplicación práctica clara".

En este sentido, se ha preguntado qué es la política si no tiene efectos directos en la mejora de la vida de las personas. A su juicio, ahí está la clave, y para esto está y seguirá estando el PNV "para construir el país y aumentar el bienestar".

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