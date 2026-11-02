Esther Martínez (PP) pide "no resignarse" y aboga por "una nueva etapa de gestión, libertad y estabilidad"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (d), y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Esther Martínez, ha llamado a "no resignarse" y ha abogado por "una nueva etapa de gestión, libertad y estabilidad" en Bizkaia y España.

En un comunicado, Martínez ha defendido la necesidad de "abrir una nueva etapa política en España", basada en "la buena gestión, la convivencia y el servicio público", frente a lo que cree "una dinámica de división y confrontación que está deteriorando las instituciones y debilitando la confianza de los ciudadanos".

"Estamos ante las elecciones más trascendentales desde la Transición. Nos jugamos el conjunto de derechos y valores que nos dimos hace 50 años", ha advertido.

La candidata ha contrapuesto "dos formas de entender la política", una "centrada en mantenerse en el poder" y otra "que entiende la política como un instrumento al servicio de los ciudadanos".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez, "con el apoyo del PNV y EH Bildu, anteponga los intereses partidistas al interés general". Por contra, la candidata popular ha reivindicado "el diálogo, los acuerdos y la colaboración entre administraciones como herramientas fundamentales para resolver los problemas de la sociedad".

"Entre todos se hacen las cosas. Hay que intentar convivir en libertad, construir puentes de convivencia y unir desde la diversidad", ha señalado.

BALANCE CRÍTICO

Esther Martínez ha realizado también un balance "crítico" de la gestión del Gobierno socialista y ha situado la vivienda, la energía, la educación, la seguridad y los transportes "entre los principales problemas que afectan a los ciudadanos", entre ellos, "las dificultades de acceso a la vivienda, los problemas de capacidad de la red eléctrica, los resultados educativos y el deterioro de la seguridad", además de cuestionar la política fiscal y la gestión de las infraestructuras.

Por otra parte, ha demandado "respeto a las instituciones, independencia judicial y transparencia en la gestión de los recursos públicos", a la vez que ha defendido el proyecto del PP, "con propuestas dirigidas a impulsar la construcción de un millón de viviendas, bajar impuestos, recuperar las clases medias, mejorar la sanidad y la educación, reforzar la seguridad ciudadana y garantizar que las ayudas públicas lleguen a quienes realmente las necesitan". "Tenemos que dignificar la política, recuperar las clases medias y devolver a jóvenes y mayores el orgullo y la esperanza", ha subrayado.

La candidata popular ha insistido en que España "necesita recuperar la estabilidad política, económica y social, así como la confianza en sus instituciones". "El Estado no ha fracasado. Pensar que ha fracasado nos llevaría a la resignación, y no podemos resignarnos a que esto es lo que hay. Esto es lo que hay que cambiar", ha dicho.

Por último, ha reclamado "un proyecto abierto a toda la sociedad vizcaína, capaz de responder a las aspiraciones de moderación y libertad, y de ofrecer oportunidades de futuro, especialmente a los jóvenes". "España es un gran país y tiene un futuro prometedor. También desde Bizkaia vamos a contribuir a garantizar un mejor futuro", ha concluido.