Estudiantes de la Escuela de Cine Elías Querejeta organizan un programa público de cine en Tabakalera de San Sebastián

Tendrá lugar del 19 al 22 de abril y ofrecerá, además de proyecciones, una instalación audiovisual y una performance de danza



SAN SEBASTIÁN, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Escuela de Cine Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián han organizado el programa público de cine 'ExÓrbita. Cine, cuerpos y espacios liminales', del 19 al 22 de abril, en el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de la capital guipuzcoana.

El grupo de estudiantes de la especialidad de Comisariado de Elías Querejeta Zine Eskola ha puesto en marcha esta iniciativa que modifica "la temporalidad de anteriores ciclos organizados por el

alumnado del centro", que hasta ahora se habían desarrollado

"de forma mensual durante todo el curso", según han explicado desde el Departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa.

Organizado con la colaboración de Tabakalera, este ciclo es el resultado de la asignatura 'Una semana', impartida durante el

curso por Gonzalo de Pedro y se materializará en la pantalla de cine a través de varias sesiones de cortos y largometrajes, pero también acogerá una instalación audiovisual y una performance de danza.

Según sus organizadores, ExÓrbita propone "una exploración en torno a lo transitorio y lo fluido en las identidades contemporáneas y aborda cuestiones como el movimiento de los cuerpos, la danza y la ritualidad dentro del propio espacio cinematográfico".

Podrán verse en Tabakalera películas como 'Goodbye, Dragon Inn' de Tsai Ming-lian (2001), que inaugurará el programa; 'Fiestas' de Mary Jiménez (1988), que contará con la presencia de su realizadora; 'Obscuro barroco' de Evangelia Kranioti (2017); Supernatural de

Jorge Jácome (2022); o, ya en la sesión de clausura, el cortometraje 'Liminals' de Jeremy Shaw (2017).

Completan el programa las películas 'Ghost' de Takashi Itô (1984), 'Les Maîtres fous' de Jean Rouch (1955), 'Aribada' de Natalia Escobar y Simon Jaikiriuma Paetau (2022), 'Fantasma, animal' de Clemente Castor (2020) y 'Machine Porn from the Dark Ages: The Light Showde Whitney Conti, alumni de EQZE (2022).

DANZA E INSTALACIÓN

Además, en la sala Z de Tabakalera tendrá lugar una actividad en la que la danza cobrará especial protagonismo. La sesión comenzará con una proyección de cortometrajes que giran en torno a la configuración de identidades digitales alrededor del baile y de

la fiesta.

Trasladará esta idea de la pantalla al espacio físico la compañía local de danza qbonitocolectivo que dará continuación a esta proyección con la interpretación de una pieza creada para esta ocasión.

Por otro lado, la instalación audiovisual 'Tierra en trance' (2022) del colectivo audiovisual mexicano Los Ingrávidos ocupará el espacio Nave 2 del edificio. A partir de su inauguración, esta película podrá verse todos los días hasta la conclusión del programa.

El acceso para estas dos actividades será libre. Las películas con diálogos se proyectarán en versión original con subtítulos y las

entradas se pueden adquirir a través de la página web y el punto de información de Tabakalera al precio de 4 euros.