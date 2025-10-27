Un estudio concluye que la Microelectrónica de Euskadi es "aún emergente" pero con base para "un ecosistema competitivo"

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de la microelectrónica en Euskadi se encuentra aún "en fase emergente", si bien existen "capacidades tecnológicas relevantes y una base industrial sólida" que permiten "construir un ecosistema competitivo en determinados nichos de alto valor", según concluye un estudio promovido por el Basque Microelectronics Hub (BMH), en colaboración con el Clúster Gaia, Gobierno Vasco y SPRI.

El informe 'El sector de la microelectrónica en Euskadi' ha sido presentado este lunes en Bilbao en una jornada que ha reunido a agentes empresariales, centros tecnológicos, universidades, centros de formación profesional y responsables institucionales, con el objetivo de compartir resultados, alinear estrategias y activar colaboraciones público-privadas en torno a "este ámbito clave para la soberanía tecnológica europea", han explicado desde Gaia.

El estudio, elaborado por las consultoras Ikei y Octantis, constituye "la primera caracterización en profundidad del ecosistema vasco de microelectrónica" y busca "identificar los agentes implicados, mapear capacidades existentes, analizar el encaje de Euskadi en las cadenas de valor europeas de semiconductores y proponer líneas estratégicas de actuación con visión de futuro".

En palabras del director general del Clúster, Tomás Iriondo, "pretende servir como herramienta estratégica para la toma de decisiones tanto públicas como privadas, con el fin de reforzar la cadena de valor de la microelectrónica, promover y atraer inversión, y orientar la formación de talento fomentando un ecosistema más cohesionado y competitivo".

La directora de Transformación Digital del Gobierno Vasco, Elixabete García Caballero, ha indicado, durante la presentación del estudio, que este diagnóstico se integra en "el esfuerzo estratégico" definido por el Plan de Industria del Gobierno Vasco para "reforzar sectores clave, completar cadenas de valor y construir un modelo industrial sostenible".

El análisis constata que, si bien el sector de la microelectrónica en Euskadi se encuentra "aún en fase emergente", existen "capacidades tecnológicas relevantes y una base industrial sólida" que permiten "construir un ecosistema competitivo en determinados nichos de alto valor".

En la actualidad, el ámbito de la electrónica -que agrupa parcialmente a la microelectrónica- cuenta en Euskadi con 141 empresas y 3.733 empleos, con un tamaño medio de 26,5 trabajadores por empresa. Aunque esta dimensión "es reducida" respecto al conjunto industrial vasco, su impacto es "significativo" por su carácter transversal.

En este sentido, Tomás Iriondo ha recordado que "la microelectrónica es una tecnología clave para sectores como la automoción, la industria avanzada, la salud, la energía o las telecomunicaciones y requiere de integración y evolución con el resto de tecnologías habilitadoras (IA, ciber, cuántica)".

La mayor parte de las empresas identificadas se centran en la integración de sistemas, el software embebido o el desarrollo de productos con componentes electrónicos, mientras que, según refleja el informe, son "muy pocas" las que trabajan directamente en el diseño de chips o en fases avanzadas de fabricación de semiconductores.

En este sentido, se identifican varios retos estructurales que "deben abordarse de forma conjunta para impulsar un ecosistema de microelectrónica sólido, con mayor grado de madurez y autonomía". Entre ellos, se cita la falta de identidad sectorial, ya que la microelectrónica "carece de una visibilidad institucional propia" dentro de las políticas de I+D o industriales, lo que "limita su posicionamiento como sector estratégico".

Otro de los retos identificados es el "déficit de talento cualificado". De este modo, se advierte de que existe "escasa oferta" formativa específica en microelectrónica y "una creciente dificultad para atraer y retener perfiles técnicos avanzados en Euskadi.

Asimismo, se alude a la dependencia tecnológica externa, ya que las empresas vascas "dependen en gran medida de la importación de chips y componentes, lo que las hace vulnerables a disrupciones de la cadena global de suministro", y también a "la fragmentación del ecosistema", dado que la colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos "es aún limitada", lo que "dificulta generar sinergias, compartir conocimiento y lanzar proyectos de impacto".

Otro de los retos recogidos en el estudio es la "falta de infraestructuras singulares". Así, se apunta que no existen en Euskadi instalaciones científico-tecnológicas específicas de referencia en este ámbito, como clean rooms o nodos de fabricación, lo que dificulta "el salto a fases más avanzadas" de diseño y producción.

OPORTUNIDADES DE ESPECIALIZACIÓN

Por otro lado, el informe identifica una serie de nichos tecnológicos y estratégicos en los que se considera que Euskadi puede "diferenciarse, crear valor y posicionarse a nivel europeo".

Entre ellos, se encuentra la IA embebida y chips especializados, sensores avanzados y tecnologías cuánticas, advanced packaging, fotónica integrada y comunicaciones ópticas, y aplicaciones estratégicas en defensa y espacio.

De este modo, se indica que el País Vasco "puede enfocarse en el diseño de hardware optimizado para tareas de inteligencia artificial en entornos industriales, maquinaria inteligente o movilidad avanzada, aprovechando su conocimiento en electrónica industrial y software embebido".

Asimismo, se considera que la sensórica de alta precisión, incluida la sensórica cuántica, representa "una oportunidad de diferenciación" en sectores como salud, energía, defensa o espacio; y se alude a la fotónica integrada y comunicaciones ópticas como "un ámbito emergente que permite integrar componentes fotónicos en chips para aplicaciones de comunicaciones, detección o LIDAR, alineado con capacidades locales en materiales avanzados y telecomunicaciones".

También se destaca que el ensamblaje y encapsulado avanzado de chips (chiplets, 3D packaging, etc.) es "una etapa crítica en la cadena de valor de los semiconductores" que conecta con "las fortalezas de Euskadi en fabricación avanzada y máquina-herramienta".

Por otra parte, se señala que la necesidad de soberanía tecnológica en defensa y espacio "abre oportunidades para desarrollar componentes microelectrónicos resistentes y seguros, en colaboración con el tejido aeroespacial, de defensa y ciberseguridad vasco".

Para el director general de Gaia, con este diagnóstico y el impulso compartido entre administraciones, tejido empresarial y sistema científico-tecnológico, "Euskadi da un paso decisivo hacia la construcción de un ecosistema sólido, de alta especificidad y especialización, orientado a nichos de alto valor añadido dentro de la microelectrónica europea".

Además de la presentación de los resultados del informe, la jornada ha incluido una sesión informativa sobre los principales marcos de ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D+i en microelectrónica, tanto a nivel europeo (Chips JU), como estatal (PERTE Chip) y autonómico (líneas del Gobierno Vasco). También se ha presentado el plan de acción del propio Basque Microelectronics Hub, que incluye servicios de apoyo a agentes, dinamización de proyectos colaborativos y seguimiento del ecosistema.