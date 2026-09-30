Etxanobe defiende que "cada institución debe utilizar todas las herramientas que tiene" ante el problema de vivienda

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BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha reivindicado que "cada institución puede y debe utilizar todas las herramientas que tiene" para afrontar el problema de acceso a la vivienda y, en este sentido, ha destacado que la Diputación, "mediante la política fiscal, destina más dinero que cualquier otra a ayudar a las personas a pagar su alquiler, su hipoteca, la entrada de la casa o a las que ahorran para comprar una casa dentro de unos años".

Durante su intervención en el pleno de Política General que se celebra este miércoles en las Juntas Generales de Bizkaia, ha aludido al problema de acceso a la vivienda, "una de las principales preocupaciones" de la ciudadanía ante la que "se prometen cosas con demasiada alegría". "Soluciones sencillas a un problema que es muy complejo", ha advertido.

La diputada general ha precisado que el problema de vivienda "no tiene una única solución", sino que "se resolverá aplicando muchas soluciones distintas" y ha asegurado que, por lo que respecta a su Gobierno, "no se escuda en competencias". "Cada institución puede y debe utilizar todas las herramientas que tiene", ha insistido.

Así, ha reivindicado que, pese a no tener competencias en esta materia, "mediante la política fiscal la Diputación destina más dinero que cualquier otra a ayudar a las personas a pagar su alquiler, su hipoteca, la entrada de la casa o a las que ahorran para comprar una casa dentro de unos años".

De este modo, ha explicado que 266.369 vizcaínos se benefician de las deducciones de vivienda y un total de "339 millones de euros se han quedado en los bolsillos de las familias", 59 millones más que el año anterior.

En este sentido, ha valorado las medidas aprobadas en la última revisión fiscal dirigida a "poner el sistema del lado de la ciudadanía" y también a "generar las condiciones para que cualquier persona pueda construir aquí su vida", especialmente los jóvenes.

Igualmente, ha destacado que la nueva deducción que introdujo para personas que rehabilitan una vivienda y la ponen en alquiler se ha aplicado, por primera vez este año, con 705 declaraciones. "Viviendas que estaban cerradas y se han abierto al mercado de alquiler estable y de larga duración, o inquilinos que ven cómo mejora la casa en la que viven", ha subrayado.

Etxanobe, que ha resaltado que tener Hacienda propia permite "decidir cómo se recauda y acompañar las necesidades de la sociedad", ha señalado que la revisión fiscal ha supuesto que "84 millones de euros se hayan quedado en los bolsillos" de los contribuyentes, especialmente las personas con rentas más bajas.

Así, ha recordado medidas como elevar hasta 20.000 euros el umbral para declarar en el IRPF, reforzar la bonificación del trabajo, o "monetizar" las deducciones para aquellas personas que no podrían aplicar una deducción al no tener cuota para pagar. "Eso es fiscalidad a la vizcaína, no a la madrileña", ha señalado.

"MUY ORGULLOSA"

La diputada general se ha mostrado "muy orgullosa" de esa revisión fiscal "por lo que está suponiendo para miles de personas de este territorio y por cómo se aprobó". "En Bizkaia hemos sabido dar una lección de política útil. De las que se estilan poco", ha señalado, recordando que, pese a que su gobierno tiene "votos suficientes" en la Juntas Generales, optó por "alcanzar acuerdos" y finalmente se pactó con Elkarrekin Podemos.

Asimismo, ha subrayado que el proyecto de presupuestos para 2027, que "en un mes" se llevará a la Cámara, y la norma de medidas fiscales para "atraer profesionales, pone un dique al cierre de negocios y adopta medidas que contribuyan a solucionar el gran problema de la vivienda", que se está tramitando actualmente, son "dos buenas oportunidades para demostrar a la ciudadanía que estamos a su favor, que estamos de su parte."