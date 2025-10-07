Etxebarria agradece "la paciencia que ha tenido la ciudadanía" durante la huelga de los jardineros en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha agradecido "infinitamente la paciencia que ha tenido la ciudadanía" durante la huelga de más de seis meses que los trabajadores del servicio de mantenimiento de los jardines de la ciudad han llevado a cabo para reclamar mejoras laborales.

En un comunicado, Etxebarria ha mostrado este martes su "alegría" porque la asamblea de trabajadores de Enviser, empresa subcontratada por el Ayuntamiento, haya respaldado el acuerdo y "se haya puesto fin a un conflicto que se ha alargado demasiado en el tiempo".

"Siempre hemos defendido que la salida a esta movilización debía producirse en el marco de una negociación entre plantilla y empresa, como así ha sido", ha señalado, para confiar en que, "a partir de ahora, prevalezca el acuerdo y el respeto". "Cerrada esta etapa, ahora toca trabajar juntos para recuperar la normalidad cuanto antes", ha apremiado.