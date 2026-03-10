Etxebide suma 104.280 demandantes de vivienda, de los que más del 78% están inscritos en el régimen de alquiler

Archivo - Viviendas en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio vasco de vivienda Etxebide cuenta con 104.280 personas o unidades convivenciales demandantes de vivienda, de las que 81.935 están inscritas en el régimen de alquiler y 22.345 en el de compra, en función de los datos a fecha 1 de enero que ha hecho públicos este martes el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.

Para el viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Miguel de los Toyos, los datos difundidos por el Observatorio Vasco de Vivienda "vuelven a confirmar que el principal desafío de la vivienda en Euskadi está hoy en el alquiler asequible" y, por tanto, "es donde la política pública tiene que redoblar su esfuerzo".

Además, ha explicado que "la estadística muestra una demanda muy urbana, muy concentrada en capitales y grandes municipios, y con un peso creciente de hogares pequeños, jóvenes y personas que necesitan una respuesta residencial más flexible".

Bizkaia concentra más de la mitad de los demandantes de vivienda, con un total de 56.713 (el 54,4% del conjunto de Euskadi). Le sigue Gipuzkoa, con 28.566 (el 27,4%) y, finalmente, se sitúa Álava, con 19.001 (el 18,2%).

En los tres territorios el alquiler es mayoritario y, en concreto, representa el 88,5% de la demanda en Álava, el 77,6% en Bizkaia y el 73,8% en Gipuzkoa.

Las tres capitales vascas reúnen "una parte muy significativa del total" de demandantes de vivienda inscritos en Etxebide. Así, Bilbao suma 31.331 demandantes, Vitoria-Gasteiz 18.118 y Donostia/San Sebastián 13.963. No obstante, De los Toyos ha advertido de que también es preciso "mirar a las grandes ciudades y cabeceras comarcales, donde la presión de acceso sigue creciendo".

En Bizkaia, junto a la capital, los municipios con mayor número de solicitudes son Barakaldo, que cuenta con 8.961 demandantes de vivienda, Getxo, con 8.157, Basauri, con 3.810, Leioa, con 3.543, Portugalete, con 3.522, y Santurtzi, con 3.377.

En palabras del viceconsejero, este territorio "expresa con mucha claridad la dimensión metropolitana del problema de acceso a la vivienda: grandes bolsas de demanda, fuerte peso del alquiler y necesidad de intervenir sobre el parque existente, además de seguir generando nueva oferta protegida".

En Álava, su capital concentra más del 95% del total del territorio y "evidencia hasta qué punto el alquiler asequible debe seguir siendo una prioridad estratégica".

En el caso de Gipuzkoa, junto a Donostia/San Sebastián, los municipios con más demandantes son Irun con 3.299, Errenteria con 3.009, Zarautz con 2.268, Hernani con 1.851, y Tolosa con 1.126, de modo que el territorio presenta "una extensión clara de la demanda a otros municipios estratégicos", lo que, en opinión del viceconsejero, "exige respuestas adaptadas a realidades urbanas distintas, con instrumentos flexibles y colaboración institucional sostenida".

PERFIL DE LOS DEMANDANTES

Por lo que respecta al perfil de los demandantes de vivienda en Euskadi, destacan los hogares unipersonales, que representan 64.783 inscripciones, mientras que las unidades convivenciales de dos miembros alcanzan 16.965 y de tres o cuatro miembros, 17.858.

También sobresale el peso de las personas menores de 36 años, con 24.032 inscripciones, así como el volumen correspondiente al cupo de especial necesidad de vivienda, con 17.940. Entre los colectivos específicos figuran además las situaciones de separación o divorcio, con 13.246 inscripciones, las personas mayores de 60 años, con 11.040, y las familias monoparentales, con 5.173.

La renta media ponderada se sitúa en 16.618 euros para el conjunto de la demanda en Euskadi, "con diferencias apreciables entre territorios y entre regímenes, ya que la compra presenta niveles medios de ingresos notablemente superiores a los del alquiler".

Ante estos datos, De los Toyos ha apostado por "seguir reforzando el parque protegido, activar vivienda vacía, promover nuevos apartamentos adecuados a las nuevas necesidades y acompasar mejor las respuestas institucionales al mapa real de la demanda".