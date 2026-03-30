Etxepare Euskal Institutua activa una red de 30 agentes para posicionar la cultura vasca en el ámbito de la francofonía

Etxepare Euskal Institutua presenta en Biarritz el programa 2026 de 'Ça colle au basque' - ETXEPARE

SAN SEBASTIÁN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Etxepare Euskal Institutua ha activado una red de 30 agentes para posicionar la cultura vasca en el ámbito de la francofonía en 2026. Así, creadores vascos participarán este año en 15 festivales y programaciones internacionales, en el marco de 'Ça colle au basque'.

El instituto vasco ha presentado este lunes en Biarritz (Francia) el citado programa de 2026 de 'Ça colle au basque', una iniciativa que puso en marcha el año pasado con el objetivo de "posicionar, fortalecer y dar visibilidad" al euskera, la cultura y la creación vasca en territorios que tienen el francés como lengua común, así como de generar nuevas oportunidades para el ecosistema cultural vasco.

El acto, celebrado en la Gare du Midi, sede de Malandain Ballet Biarritz, ha reunido a la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, a la directora de Etxepare Euskal Institutua, Irene Larraza y a representantes de diversos agentes implicados en el proyecto como Arnaud Mahouy, secretario general de Malandain Ballet Biarritz, Damien Godet, director de la Escena Nacional del Sur de Aquitania y Jon Koldo Vázquez, responsable de relaciones internacionales de Artekale.

Han asistido también una docena de artistas y agentes que protagonizarán el programa de 2026 como las compañías escénicas Deabru Beltzak, Harrobi Dantza Bertikala y Osa + Mujika, el director de cine Asier Altuna, y representantes del Centro Huarte, ADDE, Musika Bulegoa, el Museo Bonat-Helleu, o la Université de Pau et des Pays de l'Adour, entre otros.

En el primer año de andadura de 'Ça colle au basque', la cultura vasca estuvo presente en escaparates como la Feria del Libro de Bruselas, el festival 'M pour Montréal' o la 'Maison de la littérature' de Quebec. Asimismo, el Instituto activó una convocatoria específica para impulsar la traducción al francés y la publicación de literatura vasca.

En el ámbito académico, organizó un congreso internacional en las universidades parisinas de la Sorbona y Sorbonne Nouvelle, centrado en la diversidad lingüística y las lenguas minorizadas. A nivel institucional, Euskadi fue invitada al Congreso Internacional de la Francofonía celebrado en la ciudad de Quebec, junto a representantes de 93 países.

En este segundo año del proyecto, creadores vascos de diversas disciplinas participarán en 15 festivales y programaciones en Francia, Bélgica y Quebec. El programa 2026 incluye, además, intervenciones artísticas, presentaciones de libros y encuentros profesionales, así como dos residencias de creación.

Asimismo, se dará continuidad a la convocatoria para la traducción y publicación de literatura vasca al francés, que celebrará su segunda edición. En el ámbito académico, además de los programas y cátedras de estudios vascos ya vigentes en Burdeos, Pau, París y Montreal, se pondrá en marcha una nueva cátedra en la universidad de la Sorbona, en la capital francesa.

RED DE ALIANZAS

Etxepare Euskal Institutua ha activado este año una red de alianzas integrada por 30 agentes para llevar a cabo este programa, promoviendo la interacción entre el ámbito internacional y el local. De ellos, 17 pertenecen al espacio francófono y 13 son del País Vasco.

Una de las claves del proyecto es desarrollar marcos estables de colaboración con instituciones y agentes que permitan integrar la cultura y la creación vasca en los circuitos, redes y ecosistemas de la francofonía.

En este objetivo desempeñan un "papel fundamental" las instituciones, agentes y creadores de Iparralde. Asimismo, destaca la oportunidad que ofrece la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra para "impulsar una cooperación estructurada".

En este sentido, Etxepare Euskal Institutua colabora con agentes como Malandain Ballet Biarritz, la Escena Nacional del Sur de Aquitania (Scène National du Sud-Aquitain), el Museo Vasco de Bayona, el Museo Bonnat-Helleu y la propia Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, actores clave para el desarrollo del programa 2026.

Fruto de esta colaboración son, entre otras iniciativas, la programación especial de compañías escénicas vascas en el marco del festival Maitaldia - Le Temps d'Aimer la danse de Biarritz; la nueva propuesta de Bilaka Kolektiboa, producida junto a la Escena Nacional del Sur de Aquitania y que posteriormente girará por la región; y la actuación de Malandain Ballet Biarritz en la temporada de danza del Théâtre des Champs-Élysées de París.

FESTIVALES, PROGRAMACIONES Y RESIDENCIAS

En 2026, la creación vasca estará presente en 15 festivales y programaciones de territorios francófonos. En el ámbito música, dos artistas vascos actuarán en el festival 'M pour Montréal', donde además se celebrará un encuentro sectorial en colaboración con Musika Bulegoa.

En el ámbito cinematográfico, destaca la amplia participación en el recientemente celebrado Festival du Cinéma Espagnol de Nantes (FCEN), donde se han podido ver 10 largometrajes, siete cortometrajes y una serie, así como la proyección especial de 'Karmele' y 'Elai Alai' en la Ópera de Nantes para conmemorar el 25 aniversario de la sección Fenêtre Basque.

Asimismo, la Cinemateca de Quebec (Montreal) acogerá un ciclo de películas restauradas por la Filmoteca Vasca en los últimos años, y varias producciones vascas presentarán en el Festival de Cine de la Ciudad de Quebec (FCVQ), en colaboración con Zinebi.

En artes escénicas, las compañías vascas tendrán una presencia destacada en el festival Cratère Surfaces de Alès (Francia), donde el País Vasco será invitado de honor. En artes plásticas, June Crespo participará en la Bienal de Lyon; y en literatura, se prevé la presencia de un autor vasco en la Maison de la littérature de Quebec.

El programa incluye también dos residencias de creación: la primera, protagonizada por la artista vizcaína Damaris Pan en el centro de arte contemporáneo Zébra3 de Burdeos; y la segunda, la de un coreógrafo vasco (la convocatoria está actualmente en marcha) en el centro de creación de danza Circuit-Est de Montreal.

Etxepare Euskal Institutua ha abierto por segundo año la convocatoria destinada a impulsar la traducción y publicación de literatura en euskera al francés. Esta línea de ayudas no solo apoya la traducción de obras escritas originalmente en euskera, sino que acompaña todo el proceso de internacionalización.

Gracias a la primera edición de la convocatoria, ya están en marcha las ediciones en francés de cuatro obras literarias. Dos de ellas se publicarán este año: 'Euri zitalari esker', de Itxaro Borda, y 'Aitaren etxea', de Karmele Jaio.

En el ámbito académico, en 2026 se mantendrán los programas de euskera y cultura vasca en las universidades de la Sorbona, Sorbonne Nouvelle (ambas en París) y la Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA). Asimismo, se reforzarán las cátedras de estudios vascos en la Universidad Bordeaux Montaigne y en McGill University (Montreal), y se pondrá en marcha una nueva cátedra en la Sorbona, que llevará el nombre de la artista Esther Ferrer.