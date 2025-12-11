Eudel será sede vasca del Observatorio Europeo para proteger la calidad democrática "desde la base, los municipios"

Presentación en Bruselas del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel Local - EUDEL

Eudel-Asociación de Municipios Vascos será la sede vasca del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel Local (ODELL), una iniciativa pionera para "proteger la democracia en Europa desde la base, desde el reconocimiento y respaldo a la labor esencial de los representantes electos locales".

La presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Ander Caballero, han participado este jueves en Bruselas en la presentación oficial.

Según indica el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), cada vez son más los electos locales que deciden abandonar el cargo por "las tensiones en la labor política, la invasión a su vida privada y el desgaste emocional que conlleva representar lo común en un tiempo de desafección".

Así, el Observatorio nace para "prestigiar a las personas que representan la voz de las comunidades, ofreciéndoles respaldo y apoyo institucional", así como "herramientas para combatir obstáculos y amenazas". La iniciativa responde a la necesidad de "comprender, documentar y abordar mejor los riesgos que enfrentan los líderes locales en relación con nuevas amenazas en todo el continente, como el ciberacoso, la desinformación, campañas de intimidación y odio".

El Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia se apoya en una alianza entre el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Eudel- Asociación de Municipios Vascos y el Ayuntamiento de Bilbao, con la colaboración institucional del Gobierno Vasco, así como el soporte científico de la Universidad Bocconi de Milán.

ODELL se ha presentado a todos los estamentos europeos (Comisión, Parlamento, Congress del Consejo de Europa) en un acto público en la sede del CMRE en Bruselas, en un acto en el que también han estado presentes el Comisario europeo de Democracia, Michael McGrath, y la presidenta del CMRE, Gunn Marit Helgesen.

Euskadi ha sido seleccionada como "territorio líder" de esta iniciativa, que se articula a través de una alianza multinivel entre Eudel como representante de los municipios vascos, el Ayuntamiento de Bilbao -designada 'ciudad faro' del proyecto- y el Gobierno Vasco, en reconocimiento a su "posición avanzada en gobernanza colaborativa y con el objetivo de aportar a Europa un modelo referente de cooperación democrática entre las instituciones y la sociedad".

FUNCIONES DE ODELL

El Observatorio busca "reforzar la confianza pública, la convivencia y la integridad de la vida política local en toda Europa". Para ello, asume la tarea de monitorizar y analizar amenazas, generar datos rigurosos, compartir buenas prácticas y "proteger la integridad del liderazgo local, el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía".

Para ello, se contará con el apoyo científico de la Universidad Bocconi de Milán, con trayectoria investigadora en la materia. Bocconi analizará las tendencias emergentes (ciberacoso, fake news, campañas de odio, etc) y las causas fundamentales que agravan estas amenazas.

Anualmente, el Observatorio emitirá un informe de estatus, así como buenas prácticas, análisis y recomendaciones basadas en datos para orientar la elaboración de políticas y las respuestas institucionales a todos los niveles.

Desde Euskadi, el Observatorio "se desplegará con una mirada propia, alineada con el Marco Estratégico para el fortalecimiento de la democracia", que lidera el Gobierno Vasco, y donde a lo largo de 2026 se integrarán nuevas líneas de acción en base a los proyectos que ya están en marcha, tanto en Eudel como en el Ayuntamiento de Bilbao.

Euskadi ha sido seleccionada por su trayectoria en "ética pública, cooperación institucional, gobernanza avanzada y calidad democrática". Eudel fue elegida por el CMRE como la primera plataforma para implantar el Sello ELoGE de Excelencia en buen gobierno local y también está liderando las primeras medidas para combatir la violencia sexista contra alcaldesas y concejalas.

Por otro lado, Bilbao es sede del Secretariado Local2030 de Naciones Unidas y promotora del proyecto Bilbao Ciudad de Valores, todo ello bajo el amparo de iniciativas compartidas como el Marco Estratégico para el Fortalecimiento de la Democracia que impulsa el Gobierno Vasco y permite alinear esta defensa con los ODS 16 y 17 de la Agenda 2030.

"SERVIR A LA CIUDADANÍA"

La alcaldesa de Derio y presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha señalado que "en Euskadi la democracia local tiene rostro y nombre propio, son los más de 2.600 representantes electos que, desde el compromiso con sus municipios, trabajan y cooperan cada día para servir a la ciudadanía".

Así, ha explicado que el reto de ODELL es "proteger a quienes sostienen las bases de la democracia, para retener y atraer el talento a la política local". "Necesitamos las mejores personas para unir en valores a nuestras comunidades, porque cuando un alcalde o concejal abandona, la democracia se debilita".

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha apuntado que ser "ciudad faro" de ODELL significa "compartir con Europa una convicción: la democracia no sólo se defiende con leyes, sino también desde la cultura cívica, el respeto y la escucha". "Defender la democracia es también cuidar la convivencia cotidiana en los barrios, donde la diversidad es una riqueza y no una amenaza", ha añadido.

Asimismo, el secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Ander Caballero, ha afirmado que "en Euskadi queremos seguir construyendo, paso a paso y día a día, un país de democracia de vanguardia". "Ese es el camino para fortalecer la confianza y la satisfacción de la ciudadanía, para reactivar la motivación y la ilusión por la participación política", ha asegurado, al tiempo que ha incidido en que "es también la forma de reforzar los muros de nuestra casa común frente a quienes desean debilitar o fracturar la democracia".

"Tenemos una herramienta para avanzar: la gobernanza colaborativa. El Observatorio acompaña y potencia este horizonte, impulsando la cooperación entre instituciones locales -en Euskadi y en Europa- que es esencial para proteger y revitalizar la vida democrática", ha concluido.