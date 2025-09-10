La Eurorregión Nueva Aquitania/Euskadi/Navarra abre la convocatoria de proyectos 'Innovación Eurorregional'

VITORIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Eurorregión Nueva Aquitania/Euskadi/Navarra ha puesto en marcha la convocatoria de proyectos 'Innovación Eurorregional' 2025, que permanecerá abierta entre el 8 de septiembre y el 17 de octubre de 2025.

Con un presupuesto de 400.000 euros, esta iniciativa busca impulsar proyectos y agentes en ámbitos estratégicos como las biociencias, salud, o la denominada 'silver economy', según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

También se apoyarán iniciativas de fabricación avanzada, aeronáutica, movilidad eléctrica, industria agroalimentaria, alimentación sostenibles y energías renovables, así como de vivienda y construcción sostenible, o de iIndustrias culturales y creativas, incluida la industria audiovisual