Euskadi acoge el primer hub de España de captura, transporte y almacenamiento de CO2 industrial para su valoración

Firma del Hub COnet2 Norte entre Enagas, Gobierno Vasco y las empresas Petronor, Heidelberg Materials, Calcinor y Terresis Centro de Magnesitas Navarras y Nortegas - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Enagás, Gobierno Vasco (EVE) y las empresas Petronor, Heidelberg Materials, Calcinor y Terresis Centro de Magnesitas Navarras impulsan en Euskadi el primer hub de España de captura, transporte y almacenamiento de CO2 industrial para su valoración.

Mediante un Memorando de Entendimiento (MoU) desarrollarán juntos 'Hub COnet2 Norte', proyecto integral en el norte de España para cubrir la cadena de valor completa mediante la creación de un corredor estratégico alineado con los objetivos europeos de descarbonización.

El acuerdo ha sido firmado en el Energy Intelligence Center (EIC) de Bizkaia, con la presencia del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi; de la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento del Gobierno de Navarra, Garbiñe Basterra, y del consejero delegado de Nortegas, Juan Villar, colaboradora del proyecto.

Por parte de los firmantes han estado presentes el director general del EVE, Mikel Amundarain; el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo; el consejero delegado de Petronor, José Ignacio Zudaire; el presidente de Calcinor, Jon Santa Cruz; el presidente de Heidelberg Materials, Jesús Ortiz; y el director general de Terresis Centro de Magnesitas Navarras, Jorge Baños.

Tal y como ha destacado Arturo Gonzalo, este acuerdo de colaboración constituye un "hito clave" para el desarrollo coordinado de la cadena de valor del CO2 en Euskadi, Navarra y Cantabria y "ayudar a descarbonizar sectores industriales difíciles de abatir, en línea con los objetivos europeos de reducción de CO2".

Tras avanzar que el alcance del proyecto se irá ampliando "progresivamente a otras empresas y regiones del norte de España, porque el hub tiene vocación de que se incorporen otras industrias de otras regiones en el norte de España.

Gonzalo ha subrayado que el hub forma parte de la lista provisional de Proyectos de Interés Común (PCI) europeo y supone dar "un paso muy relevante para la descarbonización competitiva de la industria en Euskadi y la cornisa cantábrica".

El presidente de Enagás ha destacado que el proyecto supone "un esfuerzo industrial colectivo" para "dar respuesta a uno de los grandes desafíos de la transición energética y la descarbonización", que es "conseguir que las denominadas industrias 'duras de abatir', con especial dificultad para reducir las emisiones de CO2 en su actividad, puedan hacerlo de modo eficiente que preserve su competitividad".

Gonzalo ha precisado que estas industrias son "clave para nuestra economía, la creación de empleo y la cohesión territorial y tenemos que poner a disposición de esta industria soluciones para que puedan acometer su descarbonización de un modo competitivo".

CADENA DE VALOR INTEGRAL

El planteamiento del hub es "crear una cadena de valor integral del CO2 de un modo coordinado entre todos los actores que nos dé economías de escalas, que alinee los proyectos y nos permite hacerlo de un modo más eficiente posible, desde la captura del CO2 en los centros industriales su transporte y distribución mediante infraestructuras".

Estas infraestructuras, ha proseguido, incluirán ductos dedicados al transporte de CO2 para "ir convirtiendo de forma progresiva las terminales de GNL en plantas multimoléculas que utilizan plenamente sus capacidades y la disponibilidad de frío residual para poder hacer de un modo muy eficiente la liquefacción del CO2".

Tal y como ha precisado, en esta primera fase, "el hub se dimensiona para poder gestionar 2 millones de toneladas anuales de CO2, mediante el uso de las más modernas tecnologías y de las oportunidades de eficiencia con la infraestructura existente".

Tras destacar que es un proyecto "100% alineado con los objetivos de descarbonización de la UE", ha incidido en que la elección de Euskadi para impulsar el proyecto "no es casual porque es un territorio referente en industria, tecnología y energía y tiene un marco y una planificación institucional donde encaja perfectamente este proyecto".

La iniciativa conjunta "facilitará el desarrollo de una estrategia coordinada para la solicitud de ayudas europeas, como las procedentes del Mecanismo Conectar Europa (CEF) y del Fondo de Innovación (Innovation Fund)", Gonzalo ha subrayado que este acuerdo "supondrá un refuerzo decisivo para la madurez técnica y comercial de las candidaturas a estos fondos europeos, ya que será incorporado a las solicitudes de financiación de cada una de las partes".

De esta forma, el 'Hub COnet2 Norte' tiene como objetivo principal asegurar un desarrollo "integrado, ordenado y eficiente" de toda la cadena de valor del CO2 en los territorios asociados; desde la captura del CO2 en los centros industriales participantes a su transporte y distribución mediante las infraestructuras logísticas (que comprenderán productos específicos, una terminal de almacenamiento temporal y de licuefacción y las infraestructuras marítimas necesarias) para su almacenamiento geológico y/o valorización.

Enagás y el Gobierno Vasco liderarán, de manera conjunta y de forma coordinada con Nortegas, el diseño de la infraestructura logística de CO2 tomando como base la red de Enagás Transporte del Norte (ETN) y la planta de Bahía de Bizkaia Gas (BBG), ambas sociedades participadas por Enagás y EVE.

Por su parte, Petronor, Heidelberg Materials, Calcinor y Terresis centro de Magnesitas Navarras, están en el proceso de desarrollo de sus propios proyectos de captura de CO2. Además, Petronor estudiará promover tecnologías de valorización del CO2, lo que reforzará el carácter circular del proyecto y abrirá nuevas oportunidades industriales.

PLAN INDUSTRIA DE EUSKADI 2030

Por su parte, Mikel Jauregi ha celebrado el acuerdo porque el proyecto se enmarca "directamente en el Plan de Industria de Euskadi 2030 al integrarse en 'Hard to Zero', iniciativa orientada a la descarbonización de procesos industriales de difícil electrificación" que está reconocida como Proyecto Transformador bajo la denominación 'Valle de Descarbonización', lo que refuerza "su carácter estratégico dentro de la política industrial vasca".

Tras destacar que el hub es "un ejemplo de colaboración público-privada orientado a construir una cadena de valor coherente y eficiente para la gestión del CO2 industrial" el consejero ha añadido que "su desarrollo conjunto permitirá optimizar costes logísticos, mejorar la viabilidad de los proyectos y asegurar que las diferentes iniciativas de descarbonización industrial sigan una hoja de ruta común".

A su entender, esto se traducirá en "una mejora de la competitividad industrial del norte de España y reforzará el compromiso con la consecución de los objetivos europeos de neutralidad climática" puesto que el contexto internacional y geopolítico actual "reafirma la apuesta por este camino y nos recuerda el impacto directo en los costes de la energía por nuestra alta dependencia energética exterior".

Ante esa dependencia, "no hay alternativa sino avanzar en soluciones propias y novedosas con nuevas infraestructuras energéticas como esta, cuya suma de fuerzas es hoy excepcional y única en Europa" porque está sentada en la misma mesa toda la cadena del proceso", de los procesos industriales que necesitan una alternativa real para descarbonizarse a los que impulsan la infraestructura del transporte, una planta de licuación y almacenamiento para dar cabida al CO2 y hacerlo viable, el transporte marítimo y el desarrollo de capacidades de uso del CO2 como materia prima, como la producción de combustibles renovables".