Euskadi acogió el pasado año 22.425 actividades culturales, un 8,5% más que en 2024, de las que el 405 fueron en euskera

Concierto de La Habitación Roja en el kafe Antzokia de Bilbao - EUROPA PRESS

VITORIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi acogió el pasado año 22.425 actividades culturales, lo que supone un incremento del 8,5% respecto a 2024. Además, cerca del 40% de estos eventos fueron en euskera y cuatro de cada diez actividades de artes en vivo fueron gratuitas.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha presentado este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el Informe de la Programación Cultural en Euskadi en 2025, que constata un aumento de la actividad cultural, una mayor presencia del euskera y un modelo basado en la accesibilidad y la proximidad.

A lo largo de 2025 se han programado 22.425 actividades culturales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, lo que supone un incremento del 8,5% respecto a 2024. En términos cotidianos, Euskadi ha contado con una media de 61 actividades culturales al día, distribuidas por todo el territorio.

Si se comparan los datos con los de hace dos años, la programación cultural ha aumentado más de un 20% desde 2023, confirmando una tendencia estable y la solidez del sistema cultural vasco, sustentado en la colaboración entre instituciones, entidades programadoras, artistas y público.

MÁS EUSKERA

El avance de la actividad cultural se acompaña además de más euskera y de una oferta accesible. En 2025, casi el 40% de la programación cultural se desarrolla en euskera, reforzando su papel como lengua de creación y de escena. Al mismo tiempo, más del 40% de las actividades de artes en vivo son gratuitas, garantizando el acceso a la cultura a públicos diversos.

Bengoetxea ha afirmado que "una cultura activa y cercana no solo genera actividad económica y empleo, sino que refuerza la cohesión social, la identidad compartida y la calidad de vida, consolidando a Euskadi como un país culturalmente vivo y dinámico y de bienestar".

De cara al futuro, el Gobierno Vasco apuesta por consolidar y proyectar este crecimiento cultural mediante políticas públicas estables y ambiciosas. En 2026, el área de Cultura contará con un presupuesto de 86,6 millones de euros, un 8,5% más, de los cuales 50,5 millones de euros se destinarán al apoyo directo a artistas y sectores culturales como el audiovisual, la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

A través de estas líneas de apoyo, más de 2.000 proyectos culturales se benefician cada año en Euskadi. El Departamento reforzará además el sistema del arte vasco como un "verdadero catalizador de país, impulsando la creación, el pensamiento, la innovación y la proyección cultural, con diferentes hitos a lo largo del año ligados al arte vasco", ha destacado.

SECTOR AUDIOVISUAL

Asimismo, se pondrá un énfasis especial en el sector audiovisual, que representa más de un tercio del conjunto del sector cultural y es el que mayor aportación realiza a la economía, con alrededor de 472 millones de euros. El objetivo es mejorar la coordinación interinstitucional, atraer nuevas inversiones y reforzar la presencia del euskera en un ámbito clave en un mundo cada vez más guiado por la imagen.

En 2025 se han programado 5.898 conciertos, lo que confirma que la música es el ámbito con mayor volumen de actividad cultural en Euskadi. Predominan las músicas contemporáneas, junto a una presencia estable de la música clásica y otros géneros. La accesibilidad sigue siendo una característica importante: cerca del 50% de los conciertos son gratuitos. La programación es diversa y multilingüe, con una presencia significativa del euskera.

El teatro y el circo suman 4.612 funciones en 2025 y mantienen un crecimiento sostenido. Se trata de una programación diversa, con un peso importante de las propuestas dirigidas a público infantil y familiar. El euskera representa cerca del 40% de las funciones, consolidándose como lengua estructural del sector. Además, alrededor de un tercio de las funciones son gratuitas, reforzando el acceso a las artes escénicas.

La danza mantiene una programación estable con 927 funciones. La danza contemporánea es la disciplina predominante, acompañada de una presencia relevante de la danza tradicional. Destaca especialmente su alto grado de accesibilidad: casi seis de cada diez funciones son gratuitas. La danza tiene además una fuerte presencia en espacios abiertos y circuitos de proximidad.

BERTSOLARISMO

El bertsolarismo mantiene una actividad sólida y arraigada, con 1.063 'bertso-saio' programados en 2025. Está presente en los tres territorios históricos, con mayor densidad en Gipuzkoa. El euskera es la lengua vehicular de toda la programación, lo que refuerza su papel central en la cultura vasca.

En 2025 se han inaugurado 1.313 exposiciones. El arte contemporáneo concentra cerca del 70% de la oferta, consolidándose como el eje principal de la programación expositiva. La amplia presencia de exposiciones gratuitas en museos y equipamientos públicos refuerza el acceso universal a la cultura.

Álava destaca por su capacidad de adaptación y redistribución de la oferta cultural. En 2025 alcanza 1.062 actividades culturales por cada 100.000 habitantes, frente a 938 en 2024, a pesar del cierre temporal de uno de sus principales equipamientos. La programación se ha redistribuido en más espacios y no solo se ha mantenido, sino que ha crecido, ampliando circuitos y públicos.

Bizkaia sobresale por el volumen y la diversidad de su programación cultural. Con el mayor número total de actividades, concentra el 45% del conjunto de la programación y alcanza 10.136 actividades, consolidando una oferta cultural continua durante todo el año y una fuerte red de equipamientos y agentes culturales.

BERTSO-SAIO

Gipuzkoa presenta una alta densidad cultural y arraigo social en sus actividades, con 1.199 eventos culturales por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de Euskadi. Es especialmente significativa la presencia de la cultura en euskera y del bertsolarismo, con 78 'bertso-saio' por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto de territorios.

Los datos del informe proceden de la explotación de la información recogida en Kulturklik por parte del Observatorio Vasco de la Cultura. Kulturklik es la plataforma del Gobierno Vasco que aglutina la programación cultural de toda la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kulturklik recopila de forma continua la información facilitada por instituciones, entidades programadoras y agentes culturales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.