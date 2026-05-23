Euskadi activa el domingo y lunes avisos amarillos por temperaturas altas que podrían llegar a 33 grados en el interior

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BILBAO 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este domingo y lunes avisos amarillos por temperaturas muy altas y persistentes, ante la previsión de que puedan llegar a los 33 grados en zonas del interior del territorio.

Según ha informado en un comunicado el Departamento de Seguridad, el aviso amarillo del domingo, por temperaturas muy altas, comenzará a las 13.00 horas, ya que las máximas podrían rondar los 33 ºC en la zona cantábrica interior, 28 ºC en el litoral, 31 ºC en la zona de transición y 32 ºC en el eje del Ebro. Este aviso finalizará a las 20.00 horas.

El lunes se repetirá este mismo aviso en el mismo horario, ya que las temperaturas máximas podrían rondar los 32 ºC en el litoral, 33 ºC en la zona cantábrica interior y 30 ºC en la zona de transición y en el eje del Ebro.

Además, durante toda la jornada permanecerá activo el aviso por temperaturas altas persistentes, ya que las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 19/32 ºC en la zona costera y 18/33 ºC en la zona cantábrica interior. Por su parte, podrían rondar los 16/30 ºC en la zona de transición y los 17/30 ºC en el eje del Ebro.