Euskadi activa este lunes y martes el aviso amarillo por impacto en costa y viento sur de más de 100 km

Archivo - Oleaje en Bermeo (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskadi mantendrá activado este lunes y martes el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero por impacto en costa, ante la previsión de olas de más de 2 metros, y el martes también se activará el aviso amarillo por rachas de viento sur de más de 100 km/h, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este lunes, de 18.00 a 20.00 horas, el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa, ante la previsión de ola significante en torno a dos metros. Según las previsiones, la pleamar de las 19.13 horas con una marea estimada de 4,24 metros.

Este martes, 9 de diciembre, se volverá a activar el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa, desde las 06.00 hasta las 08.00 horas, cuando la altura de ola significante se situará en torno a 2,5 metros. La pleamar será a las 07.31 horas, con una marea estimada de 4,47 metros.

Además, este martes también se activará el aviso amarillo por riesgo de viento desde las 3.00 hasta las 12.00 horas. En las zonas expuestas, las rachas de viento del sur-suroeste pueden rondar los 100 km/horas en zonas de montaña, especialmente en el oeste, mientras que en zonas no expuestas podrían rondar los 80 km/h, especialmente en el oeste.