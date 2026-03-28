Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por olas de más de tres metros y nieve por debajo de 1.000 metros

BILBAO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este sábado a partir de las 21.00 horas un aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación por olas de más de tres metros, mientras que el domingo también se activará el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de los 1.000 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.
Desde las 21.00 horas del sábado hasta las 09.00 horas del domingo se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación, ante la previsión de altura de ola significante que podría rondar los 3-3,5 metros. Con una mar de fondo del noroeste en torno a 2-2,5 metros, el viento soplará del norte, con fuerza 5 y con intervalos de fuerza 6, y originará fuerte marejada, con áreas de mar gruesa.
Además, desde las 00.00 hasta las 18.00 horas del domingo se activará el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de 1.000 metros. A primera hora la cota de nieve se situará en torno a 700-800 metros, subiendo por la tarde hasta situarse en torno a 900-1.000 metros por la noche. Se esperan chubascos débiles, ocasionalmente moderados, que por la tarde-noche remitirán.