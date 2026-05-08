Euskadi activa a las tres de esta tarde el aviso amarillo por lluvias intensas de más de 15 litros/m2

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BILBAO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará a partir de las 15.00 horas de este viernes el aviso amarillo por riesgo de lluvias intentas, que pueden superar los 15 litros/m2, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso amarillo por precipitaciones intensas estará activado entre las 15.00 y las 21.00 horas, cuando, según las previsiones, se pueden superar los 15 l/m2 en una hora. Se esperan chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, especialmente en Bizkaia y Álava, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, de 70-90 km/h.