Euskadi aprovechará el eclipse total de Sol del 12 de agosto para acercar la astronomía a la ciudadanía

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias - IREKIA

VITORIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco se prepara para acoger el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, "un fenómeno excepcional no solo desde el punto de vista organizativo, sino también como una oportunidad única para "acercar la ciencia en particular y la astronomía al conjunto de la ciudadanía".

Así lo ha explicado este lunes el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado las principales líneas de actuación que el Gobierno vasco está desarrollando con motivo del eclipse total de Sol, que será visible en Euskadi el próximo 12 de agosto, en el centro Ataria de Vitoria-Gasteiz.

En este contexto, ha afirmado que "quienes han tenido el privilegio de asistir a un eclipse total de sol se refieren a él como un fenómeno sobrecogedor y emocionante", por lo que "el 12 de agosto tendremos el raro privilegio de vivir uno de esos momentos".

Asimismo, ha recordado que "hace siglos un eclipse total causaba pánico y consternación, ya que se le atribuían efectos catastróficos", mientras que hoy, "gracias al conocimiento científico del Sistema Solar y a la comprensión científica del fenómeno, no solo podemos experimentar ese sobrecogimiento, sino disfrutar de él de una forma más completa". "Sin prescindir de la emoción, el mitos dejará paso al logos", ha añadido.

En el acto de presentación, el consejero ha estado acompañado por dos expertas en la materia: Naiara Barrado Izagirre, investigadora del grupo de Ciencias Planetarias de la EHU, y Virginia García Pena, miembro del grupo de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Barrado ha destacado el carácter excepcional del fenómeno, explicando las condiciones precisas y la alineación necesaria para que la Luna cubra completamente el Sol. Asimismo, ha recordado la importancia histórica de este tipo de eventos en el avance científico, haciendo referencia al experimento llevado a cabo por Eddington en 1919, que permitió confirmar la teoría de la relatividad de Einstein.

Por su parte, García ha centrado su intervención en los aspectos prácticos de la observación, insistiendo en la necesidad de "utilizar gafas homologadas para eclipses", así como en la elección de lugares adecuados y en lo que podrá percibirse durante las aproximadamente dos horas de duración del fenómeno.

Pérez Iglesias ha explicado que, bajo la coordinación del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, los distintos departamentos del Gobierno vasco implicados ya están trabajando de forma conjunta en la preparación del evento, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos.

Entre las principales líneas de actuación, ha destacado la identificación de puntos preferentes de observación en Euskadi que permitan disfrutar del eclipse en las mejores condiciones, así como la adopción de medidas de logística y seguridad.

WEB OFICIAL

Toda la información que se vaya generando en torno a este dispositivo se pondrá a disposición de la ciudadanía a través de la web oficial eklipsea.euskadi.eus, impulsada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación.

El sitio web ofrecerá información práctica, permitirá consultar la visibilidad del eclipse según la localidad, detallará horarios y fases del fenómeno, e incluirá recomendaciones para disfrutarlo de forma segura.

Además, contará con un apartado específico de divulgación, recursos multimedia, enlaces de interés para profundizar en el fenómeno y una agenda de actividades vinculadas al programa divulgativo, que arranca esta misma semana.

En este sentido, el próximo miércoles 1 de abril, el consejero inaugurará en Zarautz la exposición 'El Día de los Dos Atardeceres"', una muestra diseñada para "acercar este fenómeno astronómico de forma didáctica y atractiva a todos los públicos".

La exposición se integra en un programa itinerante de actividades divulgativas que se desarrollará en distintos puntos de la CAPV, con el objetivo de "acercar la ciencia de los eclipses a la ciudadanía". Entre las iniciativas previstas, destaca el acto festivo que tendrá lugar el 20 de junio en Vitoria-Gasteiz. La iniciativa cuenta con la colaboración de más de 20 entidades integradas en Jakindari, la alianza por la cultura científica.