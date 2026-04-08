Euskadi cierra la Semana Santa con un volumen de tráfico ligeramente inferior a lo previsto y sin personas fallecidas

Tráfico de Bizkaia a Cantabria por la autovía A-8 - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha cerrado la Semana Santa con un volumen de tráfico ligeramente inferior a lo previsto, al registrarse 1.068.000 desplazamientos de vehículos, una media de 534.000 de entrada y otros tantos de salida, lo que supone un descenso cercano al 0,2% con respecto a 2025.

Desde el Gobierno Vasco han recordado que el volumen de tráfico de largo recorrido durante la Semana Santa suele estar condicionada, principalmente, por la climatología. Este año, las precipitaciones registradas durante el miércoles 1 de abril y el Jueves Santo 2 de abril, jornadas clave de la operación salida, han influido en la movilidad, provocando que los desplazamientos no hayan alcanzado las previsiones iniciales y se hayan situado ligeramente por debajo de los datos registrados en el mismo periodo del año pasado.

En lo que se refiere al tráfico transfronterizo, en el paso por Biriatou se ha anotado un incremento del 6,4% en comparación con la Semana Santa de 2025. Este aumento, que "supera con creces las previsiones iniciales", se atribuye principalmente a las temperaturas veraniegas registradas entre el sábado 4 de abril y el Lunes de Pascua, 6 de abril.

En lo que respecta a los accesos a las capitales vascas, las entradas a Bilbao contabilizaron un descenso del 4%, mientras que San Sebastián experimentó un aumento del 2%. Por su parte, Vitoria-Gasteiz mantuvo cifras similares a las del año anterior, sin variaciones significativas.

BAJA ACCIDENTALIDAD

Durante la Semana Santa de 2026, entre el 1 y el 6 de abril, se han dado un total de 78 accidentes de tráfico en las carreteras de Euskadi. No ha habido que lamentar ninguna víctima mortal y cinco personas han resultado heridas graves. Esto supone un descenso de la accidentalidad del 29% frente a 2025, año en el que se alcanzaron 110 accidentes de tráfico.

Los mayores flujos de tráfico se han experimentado en los puntos habituales, con densidades inferiores a las de la Semana Santa del año pasado. En Bizkaia, en la operación salida, las mayores retenciones en dirección a Cantabria ocurrieron el sábado 4 de abril, entre las 11.45 y las 13.30 horas. El tráfico alcanzó su punto máximo en torno a las 12.00 horas, con retenciones de hasta 9 kilómetros, provocadas por la elevada afluencia de vehículos.

Por el contrario, la mañana del Jueves Santo presentó una situación mucho más fluida, con apenas 2 kilómetros de retenciones en el mismo sentido, "muy por debajo" de los 15 registrados en la jornada equivalente de la Semana Santa de 2025, el 17 de abril.

En la operación retorno, este pasado Lunes de Pascua, entre las 21.10 y las 22.45 horas, se generaron retenciones de 2 kilómetros de longitud en la A-8 a la altura de Muskiz, en sentido Donostia, como consecuencia de dos accidentes por alcance, con cuatro vehículos implicados.

El servicio de grúa concertada habilitado para el rescate de vehículos accidentados o averiados en el tramo de la A-8 entre Bilbao y El Haya, tanto en operación salida (miércoles tarde y Jueves Santo a la mañana) como en operación retorno (Lunes de Pascua por la tarde) se movilizó en seis ocasiones, cuatro por avería y dos por accidente.

En Gipuzkoa, la operación salida de Semana Santa dejó importantes incidencias de tráfico en varios puntos de la red viaria. El Jueves Santo se apreciaron retenciones en la AP-8, en sentido Baiona, a la altura del peaje de Biriatou, entre las 10.20 y las 14.50 horas, debido a la elevada afluencia de vehículos. Las colas alcanzaron un máximo de 6 kilómetros en torno a las 12.45 horas, una cifra inferior a los 8 kilómetros contabilizados en la jornada equivalente de 2025.

Un día antes, el miércoles, también se produjeron retenciones en el mismo punto, con cerca de 5 kilómetros en sentido Baiona, por debajo de los 7 kilómetros registrados en la misma fecha del año anterior.

Por otra parte, el accidente de un camión cisterna ocurrido en la mañana del Jueves Santo en la N-1, a la altura de Idiazabal y en sentido Vitoria-Gasteiz, provocó retenciones de hasta 7 kilómetros entre las 07.50 y las 12.30 horas.

Asimismo, el Lunes de Pascua se observaron nuevas complicaciones en la A-15, a la altura de Elduain, en sentido a la capital guipuzcoana. En este punto, las retenciones alcanzaron los 7 kilómetros en torno a las 17.50 horas, como consecuencia de la intensidad del tráfico y la habilitación de un bypass por obras en los túneles.

En Álava, la operación salida experimentó retenciones de hasta 3 kilómetros en el nudo de Armiñón -enlace entre la A-1 y la AP-1 en sentido Burgos-Madrid- durante la tarde del miércoles 1 de abril y la mañana del Jueves Santo, frente a los 5 registrados en las fechas equivalentes de 2025.

En la operación retorno no se registraron retenciones en dicho punto durante el Lunes de Pascua, gracias a la operativa de señalización dispuesta por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en coordinación con la Diputación Foral de Álava, en el enlace de la AP-1 con la A-1, en el nudo de Armiñón, en sentido Vitoria-Gasteiz.

Por otra parte, debido a que el Lunes de Pascua también es festivo en Francia, este pasado martes, en el paso fronterizo se produjeron retenciones de vehículos pesados de hasta 3 kilómetros.